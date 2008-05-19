یادواره عربزاده در تالار بتهوون خانه هنرمندان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده برگزار شد محسن عربزاده در تجلیل از مقام هنری استاد رسام عربزاده او را مولانای فرش ایران نامید و از هنرمندان و دانشجویان خواست راه او را ادامه دهند.

محسن محسنی عضو پژوهشکده هنرهای سنتی فرهنگستان هنر نیز با اشاره اینکه رسام عربزاده فرایند تاریخی هنر سنتی ایرانی است گفت: زنده‌یاد عربزاده تاریخ هنر ایران را بدون هیچ کوتاهی طی کرد و آن را به صورت امانت به دست ما رساند تا ما به قدرت و شگفتی آن پی ببریم و در حفظ آن بکوشیم.

وی با تاکید بر اینکه آثار ماندگار زنده‌یاد عربزاده هیچگاه یاد او را از ذهن هنرمندان و علاقمندان فرش از یاد نمی‌برد گفت: از نظر من او زنده است و هیچگاه نمی‌میرد. زیرا او هنرمندی بود که از فرش ایرانی به عنوان فخر هنر ایران به مثابه ناموس نگهبانی و در قلمرو جهانی معرفی کرد.

این مدرس دانشگاه افزود: این هنرمند بعد از 40 سال ممارست و استادی ضمن حفظ ریشه‌ها نوپردازی‌هایی کرد که بعد از گذشت سال‌ها از درگذشت او پی به ارزش آنها می‌بریم. او معتقد بود هنر فرش ایرانی این قدرت را دارد که خریدار به خدمت او درآید نه اینکه فرش در خدمت خریدار باشد.

محسنی گفت: متاسفانه امروز در بازارهای جهانی فرش می‌بینم برای عرضه و فروش فرش ایرانی عده‌ای دست به اقدام‌های ناشایست و مبتذل می‌زنند که در شان هنر فاخر فرش ایران نیست. این مسئله‌ای بود که عربزاده از دیدن آن رنج می‌کشید.

وی در ادامه با ذکر خاطره‌ای از عربزاده افزود: در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب بالاترین مقام دولت از عربزاده خواست تا به حضور او برود و سفارش تولید یک فرش را بپذیرد. عربزاده هم ضمن رد دعوت این مقام به او گفت هر کسی خواهان تولید فرش ایرانی است باید سراغ هنرمند بیاید.

در ادامه این مراسم از کمال زیدی لطیفی، اسماعیل نیک‌سرشت، جواد مقدمیان، نجمه فریدونی و ملاحت بهبودی هنرمندان و فعالان عرصه فرش تقدیر به عمل آمد. قرائت نامه استاد شهریار به زنده‌یاد عربزاده در سال 52 و نمایش فیلمی از نحوه فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده به همراه اجرای زنده موسیقی ایرانی از برنامه بزرگداشت استاد بود.