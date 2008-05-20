نرخ تورم مبنای محاسبه خسارات ناشی از افزایش بار خودروها

دوستعلی قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در شرایط حمل اضافه بار توسط خودروهای باری به ابنیه موجود در راهها خساراتی وارد می شود که پس ار محاسبه آن بر اساس نرخ تورم توسط کارشناسان از رانندگان متخلف دریافت می شود.

مدیر کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: خودروهایی که به دلیل حمل بار بیش از ظرفیت توسط پلیس متوقف می شوند، به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ارجاع داده می شوند تا بر اساس میزان مسافت پیموده شده و میزان بار اضافی و نوع خودرو، خسارات مربوطه را به این سازمان پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بار اضافه این خودروها درمحل توقف تخلیه می شود ورانندگان باید باقیمانده راه را با تناژ قانونی طی نمایند. قاسمی تصریح کرد: در صورتی که حمل بار اضافه خسارتی به ابنیه سازمان راهداری وارد نکرده باشد، خسارت از مشتری اخذ نخواهد شد.