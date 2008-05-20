مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای هئیت امنایی اداره می شوند

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساختار جدید طراحی شده وزارت آموزش و پرورش مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای تحت عنوان دفتری در معاونت آموزش و نوآوری فعالیت خود را آغاز می کنند، افزود: نظر ما در کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این است که این مراکز هر دو در مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم به صورت هیئت امنایی اداره شوند.

وی به نشست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: البته مسئولان آموزش و پرورش این مسئله را عنوان می کنند که برای نحوه اداره مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای، وزارت علوم باید احکام هئیت امنایی را صادر کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و آموزش و پرورش هر دو به دنبال این هستند که این احکام هر چه سریعتر توسط وزارت علوم صادر شود تا مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم به صورت هئیت امنایی کار خود را آغاز کند.