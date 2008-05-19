۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

پرونده نیمی از شهدای استان سمنان گردآوری شده است

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده ارشد سپاه استان سمنان گفت: کار گردآوری پرونده یک هزار و 523 شهید از سه هزار شهید استان به پایان رسید و برای انتشار در فرهنگ نامه شهدا استان تحویل کمیته تالیف و تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار سالار آبنوش صبح امروز در جلسه ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان گفت: بر اساس اطلاعات گردآوری شده تاکنون در هشت هزار صفحه شامل زندگی نامه، فرازهایی از وصیت نامه، بازنویسی و بازآفرینی خاطرات شهدا تهیه شده است.

وی افزود: این آثار و پرونده‌ها با دو میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال اعتبار گردآوری شده است و ۲۰۰‬یادواره شهدا در نقاط مختلف استان سمنان برگزار شده است.

استاندار سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه هدف از تشکیل کنگره، ادای بخشی از وظیفه و مسئولیت نسبت به شهدا است، گفت: جمع آوری آثار، نوشته ها و مکتوبات مختلف را در مورد این عزیزان و یادگارهای شهدا و هر چه که بتواند عطر شهدا را در جامعه پراکنده کند، سندی به یاد ماندنی برای نسل جوان جامعه است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه تاثیر گذاری زنده نگه داشتن نام شهید و کلمه شهادت در جامعه بسیار زیاد است، بیان داشت: برگزاری مراسم بزرگداشت این شهدا به خاطر نیاز جامعه است و شهید نیازی به آن ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان برگزاری ستاد باید مراقب باشند، واقعیت ها آنطور که هست نشان داده شود، تصریح کرد: جوانان امروز هم می توانند با الگو گرفتن از شهدا، درس ایثار و فداکاری را بیاموزند.

کد مطلب 686027

