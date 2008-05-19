حفظ سهم اینپکس در میدان آزادگان/ سهمیه بنزین ویژه تابستان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین نوذری امروز در جمع خبرنگاران درباره نحوه حضور شرکت اینپکس ژاپن در توسعه میدان نفتی آزادگان اظهار داشت: این شرکت ژاپنی علاقمند به همکاری با ایران است و تلاش می شود سهم 10 درصدی اینپکس در زمینه تامین مالی توسعه میدان نفتی آزادگان حفظ شود اما در حال حاضر ایران طرحی برای افزایش این سهم ندارد.

به گفته وزیر نفت تعلل شرکت اینپکس ژاپن دراجرایی کردن قرار داد توسعه آزادگان دلیل کاهش سهم این شرکت ژاپنی بود.

نوذری تصریح کرد: تلاش می شود سهم شرکت اینپکس در توسعه آزادگان حفظ شود و در حال حاضر طرحی برای افزایش این سهمیه در دست بررسی نیست. وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ برنامه ای برای ارائه بنزین سهیمه ای ویژه تابستان مطرح نشده است.