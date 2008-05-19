استقبال از "لب خط" در تماشاخانه ماه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی حوزه اعلام کرد از این نمایش که تاکنون 15 اجرای خود را پشت سر گذاشته نزدیک به 1500 نفر دیدن کرده‌اند.

"لب خط" داستان فردی را روایت می‌کند که تازه به جمع بچه‌های لب خط افزوده شده و دلبستگی او بچه‌های لب خط را دچار سوء ‌تفاهم می‌کند، تا جایی که تصمیم می‌گیرند سر به نیستش کنند.

"لب خط" در چهارمین جشنواره سراسری تئاتر ماه جایزه دوم بازیگری مرد را از آن خود کرد و در بخش کارگردانی نیز تقدیر شد. این نمایش تا پایان اردیبهشت در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه است.