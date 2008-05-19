۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۴۶

مجمع خبرنگاران فعال در حوزه خدمات شهری ساری تشکیل می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر ساری از تشکیل مجمع خبرنگاران فعال در حوزه خدمات شهری در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی رمضانپور ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر ساری اظهار داشت: خبرنگارانی که تمایل به عضویت در این مجمع دارند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم اطلاعات خبرنگاری به روابط عمومی شورای شهر ساری مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل این مجمع خبرنگاران افتخاری در محلات با شناسایی مشکلات شهری و اخبار مربوط به محل سکونت خود می توانند در حل مشکلات و معضلات شهری مسئولین را یاری رسانند.

به گفته وی، ارائه راهکارهای مناسب اهالی رسانه به شورا می تواند در توانمند سازی و رفع مشکلات شهری، مسئولان را یاری کند و موارد غفلت شده را به آنها گوشزد کند.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران برتر حوزه شهری، روز خبرنگار امسال مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

شهر ساری مرکز استان مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

