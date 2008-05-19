مجمع خبرنگاران فعال در حوزه خدمات شهری ساری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی رمضانپور ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر ساری اظهار داشت: خبرنگارانی که تمایل به عضویت در این مجمع دارند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم اطلاعات خبرنگاری به روابط عمومی شورای شهر ساری مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل این مجمع خبرنگاران افتخاری در محلات با شناسایی مشکلات شهری و اخبار مربوط به محل سکونت خود می توانند در حل مشکلات و معضلات شهری مسئولین را یاری رسانند.

به گفته وی، ارائه راهکارهای مناسب اهالی رسانه به شورا می تواند در توانمند سازی و رفع مشکلات شهری، مسئولان را یاری کند و موارد غفلت شده را به آنها گوشزد کند.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران برتر حوزه شهری، روز خبرنگار امسال مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

شهر ساری مرکز استان مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.