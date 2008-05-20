  1. هنر
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۱۲

نشست همگرایی تشکل‌های کتابداری ایران برگزار می‌شود

نشست همگرایی تشکل‌های کتابداری ایران برگزار می‌شود

نشست مشترک تشکلهای کتابداری ایران با هدف همگرایی بیشتر و پرهیز از انجام کارهای موازی برگزار می شود.

سید ابراهیم عمرانی مسئول کمیته همایشهای انجمن کتابداری ایران با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: این همایش به ابتکار و پیشنهاد تشکلهای دانشجویی کتابداری که هدف، مخاطب و موضوعات مشترکی دارند و با همکاری انجمن کتابداری ایران برگزار می شود و هدف از آن همگرایی این انجمنها و جلوگیری از انجام کارهای موازی است.

وی افزود: در این همایش رحمت الله فتاحی (رئیس انجمن کتابداری ایران)، قاضی میرسعید (رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن کتابداران پزشکی ایران) و دو تن به نمایندگی از انجمن کتابخانه های عمومی کشور و شورای کتاب کودک سخنرانی خواهند کرد.

عمرانی اضافه کرد: همچنین نمایندگان انجمنها و اتحادیه های دانشجویی کتابداری کشور در این همایش نقطه نظرات خود را ایراد می کنند. 

به گفته مسئول کمیته همایشهای انجمن کتابداری، "نشست همگرایی تشکلهای کتابداری ایران" از ساعت 16.30 تا 19 اول خرداد در تالار یوسف شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم به ویژه کتابداران آزاد است.  

کد مطلب 686106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها