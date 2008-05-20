سید ابراهیم عمرانی مسئول کمیته همایشهای انجمن کتابداری ایران با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: این همایش به ابتکار و پیشنهاد تشکلهای دانشجویی کتابداری که هدف، مخاطب و موضوعات مشترکی دارند و با همکاری انجمن کتابداری ایران برگزار می شود و هدف از آن همگرایی این انجمنها و جلوگیری از انجام کارهای موازی است.

وی افزود: در این همایش رحمت الله فتاحی (رئیس انجمن کتابداری ایران)، قاضی میرسعید (رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن کتابداران پزشکی ایران) و دو تن به نمایندگی از انجمن کتابخانه های عمومی کشور و شورای کتاب کودک سخنرانی خواهند کرد.

عمرانی اضافه کرد: همچنین نمایندگان انجمنها و اتحادیه های دانشجویی کتابداری کشور در این همایش نقطه نظرات خود را ایراد می کنند.

به گفته مسئول کمیته همایشهای انجمن کتابداری، "نشست همگرایی تشکلهای کتابداری ایران" از ساعت 16.30 تا 19 اول خرداد در تالار یوسف شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم به ویژه کتابداران آزاد است.