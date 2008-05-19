برپایی جشنواره جم انجام تکلیف در پیشگاه حق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره جم اعلام کرد در این جلسه پژمان لشگری‌پور دبیر جشنواره جم با تبیین اهداف و برنامه‌های جشنواره گفت: بیش از 2700 دقیقه نمایش فیلم در بخش‌های مختلف خواهیم داشت و 50 فیلمنامه برگزیده بخش مسابقه طرح و فیلمنامه‌ نیز در قالب کتاب سه جلدی "جوانه‌های مقاومت" منتشر می‌شود.

وزیر ارشاد نیز در این دیدار گفت: جشنواره فیلم جم با دارا بودن ویژگی‌های گوناگون در عرصه این نوع سینما و جذب و حمایت از فیلمسازان بسیجی و خلاق می‌تواند در راستای اعتلاء سینمای ملی و فرهنگ‌مدار گامی ارزنده و جریانساز بردارد و شرط اصلی موفقیت در این مسیر دشوار، اخلاص است و رسیدن به این باور که این تلاش انجام تکلیف در پیشگاه حق تعالی است.

صفار هرندی با برشمردن اهمیت و ویژگی‌های سینمای مقاومت و پایداری حمایت کامل وزارت ارشاد را از برگزاری این جشنواره اعلام کرد و ضمن تقدیر از برپایی چنین جشنواره‌ای افزود: جنگ ما شوری جهانی را برای آزادی در پی داشت، با این وصف باید دید سینما چقدر چشمان هنرمند خود را برای ترسیم این مقاومت بزرگ بکار گرفته است؟

وی ادامه داد: برای ترسیم شایسته سینمای مقاومت و پایداری باید با حفظ اصول و چارچوب‌های حرفه‌ای، عنصری اساسی همچون اعتقاد و ایمان قلبی را هم مد نظر داشت. در این صورت است که می‌توان حماسه‌ای بزرگ همچون مقاومت و پایداری را متجلی کرد. باید برای بقای نگاه حماسه‌سازان دلسوخته عرصه مقاومت و پایداری در آثار سینمایی کوشید.

وزیر ارشاد در پایان گفت: این گونه سینمایی به این شرط در سینمای ملی ساری و جاری خواهد شد. فرهنگ مقاومت و پایداری ‌سرمایه‌ای ملی و حماسه‌ای فراگیر است که با رسوخ و نفوذ در ارکان هر حرکت هنری و فرهنگی بقای عزت و شکوه آن را تضمین خواهد کرد.