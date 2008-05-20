پیش نویس اساسنامه جدید کتاب سال حوزه تدوین شد

مدیر کل نظارت وارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پس از برگزاری 9 دوره کتاب سال حوزه و افزودن بخش پایان نامه های علمی در کتاب سال حوزه، اساسنامه و آیین نامه های مرتبط نیازمند بازنگری بود که بر این اساس پیش نویس اساسنامه تدوین و برای تصویب به معاونت پژوهشی حوزه ارسال شد.

علی عماد افزود: مهمترین تغییرات در اساسنامه پیشنهادی، اضافه شدن بخش داوری پایان نامه های علمی حوزه، تأکید بر بخشهای جنبی تولید علم و ضرروت همکاری با بخشها و جشنواره های مختلف است.