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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

اختصاصی مهر /

پیش نویس اساسنامه جدید کتاب سال حوزه تدوین شد

پیش نویس اساسنامه جدید کتاب سال حوزه تدوین شد

پیش نویس اساسنامه جدید کتاب سال حوزه تدوین و برای تأیید به معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم ارسال شده است.

مدیر کل نظارت وارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پس از برگزاری 9 دوره کتاب سال حوزه و افزودن بخش پایان نامه های علمی در کتاب سال حوزه، اساسنامه و آیین نامه های مرتبط نیازمند بازنگری بود که بر این اساس پیش نویس اساسنامه تدوین و برای تصویب به معاونت پژوهشی حوزه ارسال شد.

علی عماد افزود: مهمترین تغییرات در اساسنامه پیشنهادی، اضافه شدن بخش داوری پایان نامه های علمی حوزه، تأکید بر بخشهای جنبی تولید علم و ضرروت همکاری با بخشها و جشنواره های مختلف است.

کد مطلب 686136

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