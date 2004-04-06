آثار گرهارد ريشتر به ايران خواهد آمد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" ، با پايان يافتن نمايشگاه پيشگامان مجسمه سازي نوين انگلستان در موزه هنرهاي معاصر ، اين موزه به برپايي دو نمايشگاه همزمان از آثار گرهارد ريشتر و محسن وزيري مقدم اختصاص مي يابد .

نمايشگاه پيشگامان مجسمه سازي نوين انگلستان از 5 اسفند سال گذشته درموزه هنرهاي معاصر تهران برپا شده است و تا 28 فروردين همچنان ادامه خواهد داشت . پيش از اين اعلام شده بود ، در ماه ارديبهشت ، موزه هنرهاي معاصر تهران ، ميزبان نمايشگاه باغ ايراني خواهد بود ، اما به دليل فشردگي و تغييرات بوجود آمده دربرنامه هاي موزه ، برپايي اين نمايشگاه به شهريور ماه آينده موكول شده است .

برپايي نمايشگاه آثار محسن وزيري مقدم ، بخشي از مجموعه نمايشگاههاي موزه هنرهاي معاصر با عنوان پيشگامان هنر نوگراي ايران ، محسوب مي شود و اختصاص به ارائه مجموعه نقاشي ها و آثار حجمي اين هنرمند از دهه 30 شمسي تا كنون دارد .

وزيري مقدم از جمله پيشرو ترين هنرمندان ايراني در عرصه هنرهاي تجسمي طي سال هاي 40 و 50 شمسي به شمار مي رود كه با مجموعه مجسمه هاي مفصلي اش ، اوج خلاقيت هنري خود را به نمايش مي گذارد . همچنين اين هنرمند با تاليف كتابي درزمينه طراحي نوين با عنوان اصول و شيوه هاي طراحي كه توسط انتشارات سروش در دو جلد چاپ شد ، تاثير بسزايي در تغيير نحوه آموزش خلاقانه هنر در ايران گذاشته است .

نمايشگاه آثار گرهارد ريشتر كه از جمله مهمترين هنرمندان جهان درقرن بيستم به شمار مي رود نيز دنباله برنامه هاي موزه براي ايجاد بستر گفتمان متقابل هنري بين هنرمندان ايراني وخارجي و ايجاد آگاهي وارتباط با هنر معاصر جهان به شمار مي رود .

گرهارد ريشتر متولد 1932 درسدن آلمان است . وي فعاليت خود را با نقاشي اعلان هاي سياسي در سال 1951 آغاز كرد . اين هنرمند ، سال بعد با راهيابي به يك دوره نقاشي در آكادمي نقاشي درسدن ، پايه هاي پيشرفت خود را پي ريزي كرد . ريشتر در سال 1970 با مهاجرت به نيويورك از آوازه اي جهاني برخوردار شد و تاثير به سزايي دردگرديسي ماهيت هنر و افكار هنرمندان نسل جوان بعد از خود بجاي گذاشت . بسياري از منتقدان هنري از وي با عنوان " نقاش مفهومي " ياد مي كنند .

لازم به ذكر است دبيرخانه نمايشگاه باغ ايراني كه برگزاري آن به شهريور ماه سال جاري موكول شده است ، براي برپايي اين نمايشگاه اقدام به سفارش آثاري كرده است و رايزني ها براي برپايي باغ ايراني هنوز ادامه دارد .