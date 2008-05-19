جانشین امیر قلعه نویی فردا مشخص می شود

حمید نیک نفس مدیرعامل باشگاه مس در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص انتخاب سرمربی آینده تیم فوتبال این باشگاه گفت: طی 2، 3 روز گذشته با 2 مربی داخلی و 2 گزینه خارجی مذاکراتی انجام داده ایم که پس از گرفتن برنامه و مبلغ پیشنهادی آنها برای همکاری با مس، قرار است در نشست هیئت مدیره در خصوص انتخاب یکی از این گزینه ها به عنوان سرمربی فصل آینده تیم، تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به اینکه هیئت مدیره باشگاه مس کرمان عصر امروز و صبح فردا نشست های مهمی را در این خصوص برگزار می کند، ادامه داد: نمی توانیم این انتخاب مهم را احساسی انجام داد زیرا ممکن است تیم نتیجه لازم را کسب نکرده و همانند امسال مجبور شویم در میانه فصل سرمربی تیم را تغییر دهیم.

مدیرعامل باشگاه مس در پاسخ به این سوال که طبق برنامه ریزی سه ساله باشگاه، این تیم برای قهرمانی در فصل آینده به میدان می رود؟ خاطر نشان کرد: هدف ما این است که امسال جزو تیم های مدعی قهرمانی باشیم زیرا نمی توانیم برای هواداران تیم که در اندیشه نتیجه گرفتن تیم هستند بهانه آورده که می خواهیم پس از دو سال باز هم برای کسب تجربه در مسابقات شرکت کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما حضور موفقیت آمیز در لیگ هشتم است و مطمئنا پس از معرفی سرمربی تیم، 5-6 بازیکن بزرگ و تاثیرگذار را جذب می کنیم تا به نتیجه گیری ما در فصل آینده کمک کنند.

نیک نفس در پایان در مورد جدایی قلعه نویی از مس کرمان گفت: درست است ایشان قول داده بودند که اگر در ایران بمانند تنها هدایت تیم مس را برعهده خواهند گرفت، اما ما شرایط بحرانی و حساس استقلال را درک کرده و از زحماتی که این مربی در این مدت برای تیم کشیده اند، تشکر می کنیم.

گفته می شود مهدی محمدی مربی بومی کرمان که در این فصل برای مدت کوتاهی هدایت مس را برعهده داشت و همچنین جمال حاجی مربی بوسنیایی جزو گزینه های مدنظر این باشگاه هستند.