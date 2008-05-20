به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحسین لطیفی استاد دانشگاه در این نشست سخنرانی خواهد .
این جلسه امروز سهشنبه 31 اردیبهشت ماه، از ساعت 30/16 تا 18 در محل این مؤسسه واقع در خیابان ولیعصر، روبه روی جام جم، کوچه طاهری ، پلاک 38 برگزار میشود.
سی و هفتمین جلسه سخنرانی، از مجموعه جلسات علمی ماهانه مؤسسه گفتگوی ادیان، با عنوان "بررسی ازدواح در ادیان مزدایی و مسیحیت" با سخنرانی دکتر عبدالحسین لطیفی امروز سهشنبه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحسین لطیفی استاد دانشگاه در این نشست سخنرانی خواهد .
این جلسه امروز سهشنبه 31 اردیبهشت ماه، از ساعت 30/16 تا 18 در محل این مؤسسه واقع در خیابان ولیعصر، روبه روی جام جم، کوچه طاهری ، پلاک 38 برگزار میشود.
نظر شما