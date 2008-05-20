  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۵۴

"ازدواج در ادیان مزدایی و مسیحیت" بررسی می‌شود

سی و هفتمین جلسه سخنرانی، از مجموعه جلسات علمی ماهانه مؤسسه گفتگوی ادیان، با عنوان "بررسی ازدواح در ادیان مزدایی و مسیحیت" با سخنرانی دکتر عبدالحسین لطیفی امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحسین لطیفی استاد دانشگاه در این نشست سخنرانی خواهد .

این جلسه امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه، از ساعت 30/16 تا 18 در محل این مؤسسه واقع در خیابان ولیعصر، روبه روی جام جم، کوچه طاهری ، پلاک 38 برگزار می‌شود.

کد مطلب 686165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها