سی و هفتمین جلسه سخنرانی، از مجموعه جلسات علمی ماهانه مؤسسه گفتگوی ادیان، با عنوان "بررسی ازدواح در ادیان مزدایی و مسیحیت" با سخنرانی دکتر عبدالحسین لطیفی امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود.