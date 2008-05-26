محمود عباس نژاد مدیرکل امور کتابخانه های عمومی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر استانی اخیر هیئت دولت به گلستان گفت: از مجموع هشت پیشنهاد مدونی که با توجه به نیازسنجی و بررسی های انجام شده، به استانداری و مسئولان فرهنگی استان ارائه کرده بودیم، تنها یک طرح - آن هم به صورت مطالعاتی - به تصویب رسید. این طرح عبارت است از انجام مطالعات برای احداث یک باب کتابخانه در مرکز استان در سال جاری.

وی افزود: آغاز عملیات ساخت کتابخانه مرکزی گلستان، ساخت پنج باب کتابخانه در شهرستانهای اینچه برون، انبار الوم، نگین شهر، نوده و خاندوز و سایت پیشکمر - مجتمعی جدید الاحداث شامل روستاهایی که در جریان سیل تخریب شدند - یک کتابخانه در شهر گرگان و یک کتابخانه در شهر کلاله، هشت پروژه پیشنهادی ما بودند که به تصویب استانداری و اداره کل ارشاد هم رسیده بود.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی گلستان اضافه کرد: ما این پیشنهادات را بر اساس اولویت هایی که در طرح هایمان داشتیم، در یکی از جلسات هیئت دولت به مسئولین ارائه کردیم.

عباس نژاد در خصوص اعتبار لازم برای هشت پروژه فرهنگی مورد نظر نیز گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده پروژه کتابخانه مرکزی استان که قرار است در شش هزار متر مربع ساخته شود تا زمان تکمیل، اعتباری معادل دو میلیارد و 850 میلیون تومان نیاز دارد. در مورد پروژه های دیگر - با توجه به زیربنای در نظر گرفته شده برای آنها (پنج پروژه هر کدام با زیربنای 600 متر مربع، یک پروژه با زیربنای هزار متر مربع و یک پروژه نیز با زیربنای 800 متر مربع) و این نکته که هزینه تمام شده برای هر متر مربع از پروژه های مذکور 475 تومان خواهد بود - سرجمع اعتبارات مورد نیاز نزدیک به دو میلیارد و 300 میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: به این ترتیب اعتبار مورد نیاز برای هشت پروژه ای که به هیئت دولت ارائه کردیم، بیش از پنج میلیارد تومان بود که متاسفانه با وجود کمبودها و نیازهای شدید استان به تصویب نرسید.