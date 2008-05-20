قرارداد مدیرروستا با تیم فوتبال پیکان تمدید می شود

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : قراداد این مربی ظرف روزهای آینده تمدید می شود ولی به علت مشغله کاری، زمان نشست مان با این مربی برای تمدید قرارداد مشخص نیست.

وی ادامه داد: مطمئنا ما لیگ 87 را با مدیر روستا آغاز می کنیم و ایشان قرار است برنامه و نفرات مدنظر خود را به ما اعلام کند. البته قرار است برای فصل آینده یارگیری خوبی داشته باشیم و با تقویت تیم با قدرت در مسابقات به میدان برویم.

مدیرعامل باشگاه پیکان تهران خاطرنشان کرد: پنج پیروزی فوق العاده درهفت دیداری که مدیر روستا هدایت تیم را برعهده داشت، ما را برای ادامه همکاری با این مربی جوان و آینده دار ترغیب کرد.

مدیر روستا پس از نتایج ضعیف پیکان در نیم فصل دوم جانشین ساموئل دارابینیان شد و در هفت هفته پایانی مسابقات که هدایت این تیم را برعهده داشت، برابر تیم های ذوب آهن، استقلال تهران، استقلال اهواز، ملوان و شیرین فراز به پیروزی دست یافت. وی تنها مقابل مس متوقف شد و در بازی پایانی لیگ برابر سایپا تن به شکست داد.