  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

قرارداد مدیرروستا با تیم فوتبال پیکان تمدید می شود

قرارداد مدیرروستا با تیم فوتبال پیکان تمدید می شود

مدیرعامل باشگاه پیکان تهران از تمدید قرارداد علی اصغر مدیرروستا برای لیگ هشتم در روزهای آینده خبر داد.

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : قراداد این مربی ظرف روزهای آینده تمدید می شود ولی به علت مشغله کاری، زمان نشست مان با این مربی برای تمدید قرارداد مشخص نیست.

وی ادامه داد: مطمئنا ما لیگ 87 را با مدیر روستا آغاز می کنیم و ایشان قرار است برنامه و نفرات مدنظر خود را به ما اعلام کند. البته قرار است برای فصل آینده یارگیری خوبی داشته باشیم و با تقویت تیم با قدرت در مسابقات به میدان برویم.

مدیرعامل باشگاه پیکان تهران خاطرنشان کرد: پنج پیروزی فوق العاده درهفت دیداری که مدیر روستا هدایت تیم را برعهده داشت، ما را برای ادامه همکاری با این مربی جوان و آینده دار ترغیب کرد.

مدیر روستا پس از نتایج ضعیف پیکان در نیم فصل دوم جانشین ساموئل دارابینیان شد و در هفت هفته پایانی مسابقات که هدایت این تیم را برعهده داشت، برابر تیم های ذوب آهن، استقلال تهران، استقلال اهواز، ملوان و شیرین فراز به پیروزی دست یافت. وی تنها مقابل مس متوقف شد و در بازی پایانی لیگ برابر سایپا تن به شکست داد.

کد مطلب 686196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها