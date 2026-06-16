به گزارش خبرگزاری مهر. محسن صادقی در جلسه ستاد برگزاری مراسم عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای ابعاد این مراسم را بسیار گسترده خواند و افزود: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم باید از ظرفیت تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی بهره گرفت.

وی با تاکید بر اینکه این مراسم کاری جمعی و دلی است، اظهار داشت: ناهماهنگی هر دستگاه یا نهادی موجب اختلال در همه بخشها خواهد شد.

صادقی تاکید کرد: برنامه ریزی های دقیق و اقدامات موثر نیازمند اطلاعات آماری کامل از تعداد زائران و امکانات پیش بینی شده برای این امر است.

وی خاطرنشان کرد: باید از امکانات و اعتبارات فرهنگی دستگاه های اجرایی و کمک های بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی استفاده شود.

صادقی یادآور شد: علاوه‌ بر ساماندهی داوطلبان شرکت در مراسم در تهران، قم و مشهد و خدمت رسانی به کاروان های عبوری از استان باید برای برگزاری یک مراسم در مرکز استان نیز برنامه ریزی شود.

وی گفت: ظرفیت قطار استان با توانایی اعزام روزانه ۱۶۰ زائر محدود است که در این خصوص باید قطارهای ویژه نیز برنامه ریزی و حداقل طی سه روز حدود دو هزار نفر از طریق خطوط ریلی اعزام شوند.

استاندار زنجان تصریح کرد: علاوه بر آمادگی برای اعزام بیش از ۱۹ هزار نفر از استان باید امکانات لازم برای خدمات رسانی به ۴۰ هزار نفر موکبهای عبوری از استان نیز فراهم شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان نیز در این جلسه، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای شرکت در این آیین ۱۰ هزار و ۴۴۰ نفر شامل ۶ هزار و ۳۴۰ نفر از شهرها و چهار هزار و ۱۰۰ نفر از بخش ها و روستاهای استان اعزام خواهند شد.

لیلا ندرلو افزود: برای اعزام زائران از استان ۲۶۱ دستگاه اتوبوس پیش بینی شده است.