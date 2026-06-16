به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان غروب سه شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود در محل فرمانداری ویژه این شهرستان به انتخاب شاهرود به عنوان یکی از پایلوت های اجرای طرح نظام سلامت اشاره داشت و افزود: شاهرود جز یکی از ۲۰ شهر منتخب در اجرای طرح است.

وی با تاکید به اینکه اجرای طرح نظام سلامت در واقع گسیل از درمان محوری به سوی سلامت محوری است، ادامه داد: اجرای موفقیت آمیز این طرح به مشارکت همه دستگاه ها و همراهی مردم بستگی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تاکید به اینکه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم در این خصوص از تریبون مختلف انجام می شود، توضیح داد: در این بین همراهی همه بخش های حاکم در جامعه و همکاری رسانه ها لازمه کار است.

امامیان با اشاره به اینکه هر سه هزار نفر تحت پوشش یک پزشک خانواده و دو مراقب سلامت قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در صورت نیاز بیمار به مراجعه تخصصی وضعیت او مورد پیگیری واقع می شود.

وی افزود: کاهش هزینه های ویزیت، بستری و درمان و همچنین دسترسی عادلانه به خدمات درمان از مهمترین رویکردهای این طرح است که باید به عموم مردم اطلاع رسانی شود.