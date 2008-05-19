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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۱۶

نسخه دوم بانک ایده‌های شهروندی راه‌اندازی می‌شود

فرهنگسرای تفکر، نسخه دوم بانک ایده‌های شهروندی را راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بختیاری رییس فرهنگسرای تفکر با اعلام این خبر در تشریح جزییات برنامه‌های تدارک دیده شده برای سال جاری گفت: برنامه‌های متنوعی شامل راه‌اندازی نسخه دوم بانک ایده‌های شهری ، برگزاری دومین جشن تجلیل از شهروندان ایده‌پرداز، برگزاری نمایشگاه‌های خلاقیت و نوآوری، اجرای کارگاه‌های گوناگون آموزش مهارت‌های خلاقیت و نوآوری، تولید گسترده محصولات و اقلام فرهنگی در زمینه نوآوری و خلاقیت، انتشار کتاب سال ایده‌ها و چندین برنامه فرهنگی و هنری دیگر در سال جاری طراحی و تدارک دیده شده است.

وی درباره جزییات بانک ایده‌های شهروندی، گفت: نسخه دوم بانک ایده‌های شهروندی، شامل طراحی قالب‌ها و رابط‌های گرافیکی جدید، افزودن سرویس‌های راهنمای ایده پردازی، ایجاد امکان تفکیک ناحیه‌ای و محلی ایده‌های شهری، شناسنامه دار کردن ایده پردازان همیار شبکه و بارگذاری محصولات فرهنگی برای شهروندان و چندین قابلیت فنی دیگر، به زودی راه‌اندازی می‌شود.

بختیاری با اعلام این که امکان راه‌اندازی سرویس‌های ارزش افزوده نیز در قالب بانک ایده‌ها، در دست بررسی است، افزود: همچون سال گذشته دومین جشن تجلیل از شهروندان ایده پرداز در نیمه دوم سال جاری برگزار و کتاب سال ایده‌ها نیز منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای کاربردی کردن ایده‌های شهروندان، کارگروهی در شهرداری تهران تشکیل شده است که ماموریت بررسی و کیفیت بخشی، پیگیری و کاربردی کردن ایده‌های شهروندان را به عهده دارد.

قابل ذکر است نسخه اول بانک ایده‌های شهری در آدرس WWW.1888TEHRAN.IRهمچنان فعال است و آمادگی ثبت ایده‌های شهروندان را دارد.

فرهنگسرای تفکر، به نشانی شهر زیبا، شهران ، ابتدای زیر گذر شهران و با شماره‌های 9ـ 44304978 و 44301444 آماده دریافت پیشنهاد و نظرات شهروندان تهرانی است.

کد مطلب 686260

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