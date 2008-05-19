به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بختیاری رییس فرهنگسرای تفکر با اعلام این خبر در تشریح جزییات برنامههای تدارک دیده شده برای سال جاری گفت: برنامههای متنوعی شامل راهاندازی نسخه دوم بانک ایدههای شهری ، برگزاری دومین جشن تجلیل از شهروندان ایدهپرداز، برگزاری نمایشگاههای خلاقیت و نوآوری، اجرای کارگاههای گوناگون آموزش مهارتهای خلاقیت و نوآوری، تولید گسترده محصولات و اقلام فرهنگی در زمینه نوآوری و خلاقیت، انتشار کتاب سال ایدهها و چندین برنامه فرهنگی و هنری دیگر در سال جاری طراحی و تدارک دیده شده است.
وی درباره جزییات بانک ایدههای شهروندی، گفت: نسخه دوم بانک ایدههای شهروندی، شامل طراحی قالبها و رابطهای گرافیکی جدید، افزودن سرویسهای راهنمای ایده پردازی، ایجاد امکان تفکیک ناحیهای و محلی ایدههای شهری، شناسنامه دار کردن ایده پردازان همیار شبکه و بارگذاری محصولات فرهنگی برای شهروندان و چندین قابلیت فنی دیگر، به زودی راهاندازی میشود.
بختیاری با اعلام این که امکان راهاندازی سرویسهای ارزش افزوده نیز در قالب بانک ایدهها، در دست بررسی است، افزود: همچون سال گذشته دومین جشن تجلیل از شهروندان ایده پرداز در نیمه دوم سال جاری برگزار و کتاب سال ایدهها نیز منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای کاربردی کردن ایدههای شهروندان، کارگروهی در شهرداری تهران تشکیل شده است که ماموریت بررسی و کیفیت بخشی، پیگیری و کاربردی کردن ایدههای شهروندان را به عهده دارد.
قابل ذکر است نسخه اول بانک ایدههای شهری در آدرس WWW.1888TEHRAN.IRهمچنان فعال است و آمادگی ثبت ایدههای شهروندان را دارد.
فرهنگسرای تفکر، به نشانی شهر زیبا، شهران ، ابتدای زیر گذر شهران و با شمارههای 9ـ 44304978 و 44301444 آماده دریافت پیشنهاد و نظرات شهروندان تهرانی است.
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