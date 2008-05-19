جلسه بی نتیجه گروه حاکم لبنان / تاکید مخالفان برحل منسجم کلیه مسائل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، در این جلسه فواد سنیوره نخست وزیر، امین جمیل رئیس حزب کتائب، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی، سمیر جعجع رئیس کمیته اجرایی نیروهای لبنانی، پطرس حرب و محمد الصفدی نمایندگان مجلس به همراه هیئت های همراه شرکت داشتند.

در این جلسه بیانیه ای صادر نشد و شرکت کننندگان از هرگونه اظهار نظر خودداری کردند.

درهمین حال، احمد فتفت وزیر جوانان و ورزش دولت سنیوره از بیانیه امروز ائتلاف طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان ابراز تعجب کرد و آن را خروج از توافقنامه بیروت دانست.

وی گفت: ما برای بستن توافقنامه ای واقعی و تلاش برای آن به اینجا آمده ایم لذا به این بیانیه پاسخ نمی دهیم و روی خطاب آن را به مسئولان قطری می دانیم و این بیانیه گویی برای ایجاد موانع تلاش می کند، مذاکرات را پایان می دهد و شروط خود را تحمیل می کند و همزمان از چارچوب آنچه در بیروت اعلام شد، خارج می شود.

فتفت گفت: بیانیه امروز مخالفان بسیار تعجب برانگیز است و از اصول مذاکرات خارج می شود. نیت در دستیابی به راه حل نیست اما این بدان معنا نمی باشد که جلسات گفتگو شکست خورده است زیرا ما همچنان مصمم به اجرای مفاد توافقنامه بیروت هستیم و با طرف مذاکره کننده یعنی امیر قطر و نخست وزیر و وزیران عرب تعامل مثبت خواهیم کرد ولی به نظر می رسد که گروه آخر (مخالفان دولت) تصمیم گرفته موضعی منفی داشته باشند.

در همین حال، محمد فنیش وزیر آب و برق مستعفی دولت لبنان و از اعضای ائتلاف طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور (گروههای مخالف دولت) در دوحه پایتخت قطر به خبرگاران گفت: حزب الله نمی پذیرد که هیچ چیزی به توافقنامه بیروت درباره سلاح مقاومت افزوده شود.

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، فنیش تاکید کرد: درباره سه مسئله بحث و گفتگو می شود، مسئله انتخاب رئیس جمهور که گفتگو درباره آن پایان یافته است، مسئله دولت که ما خواهان تشکیل دولتی بی طرف هستیم و مسئله پیش نویس قانون انتخابات پارلمانی که اگر توافق درباره آن در دوحه صورت نگیرد، کمیسیون های پارلمانی در بیروت گفتگو درباره آن را ادامه خواهند دارد.

فنیش ایده "انتخاب رئیس جمهور در وهله اول و تشکیل دولت وحدت ملی بدون تهیه قانون انتخابات جدید را رد" و تاکید کرد: "سبد (حل بحران) منجسم و واحد است و حتی اگر بحث و گفتگو درباره پیش نویس قانون انتخابات پایان نگیرد، گفتگوها درباره آن در بیروت تکمیل خواهد شد".