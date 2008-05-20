عماد افروغ در گفتگو با مهر: گسترش عفاف نیازمند ایمان و اندیشه است

دکتر عماد افروغ نماینده مردم تهران در مجلس هفتم با اشاره به اینکه عفاف و حجاب زن و مرد نمی شناسد، اظهار داشت: اگر به معنای عفاف و کرامت توجه شود، نسبت وثیقی بین عفاف و کرامت وجود دارد و مشترکاتی بین کرامت انسانی و عفاف است. یعنی انسانی که کریم است، انسان عفیفی است. اگر چه برای هر انسانی کرامت قائل هستیم، اما این کرامت لوازم و ملزوماتی دارد که حفظ آن از سوی فرد تکالیفی را رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه قرار نیست انسان، انسان دیگری را تکریم کند، بلکه باید روابط و ضوابطش را حفظ کند تا کرامتش پیش دیگری مضاعف شود، تصریح کرد: بی تردید سیر شرایط کرامت و حفظ آن از سوی فرد رعایت عفت است، عفت بار خاصی ایجاد می کند که عفت در چشم، کلام، رفتار و حتی در پندار را شامل می شود.

دکتر افروغ با تأکید بر اینکه عفت زن و مرد ندارد و به اصطلاح وسیع کلمه بین زن و مردم است و به دیگری تسری می کند و نه تنها از حریم شخصی خود بلکه در خصوص توجه به دیگری قاعده ارتباط عفت و کرامت را باید فهم کند، افزود: آنچه گفته شد مربوط به قلمرو عرصه شرعی نیست، هر چند که عفت و کرامت بی ارتباط با دیگری نیستند. برخی از این عفتها برای زن بیشتر است مانند عفت پوشش شاید به دلیل زیبایی خدادادی است که زن از آن برخوردار است. عفت شامل مردها هم می شود که برای زنها به دلیل بافت وجودی و سرشت خاص بیشتر است. بنابراین عفت گوش، کردار، چشم، پندار و رفتار شامل مردها هم می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر معنای کرامت خوب فهم شود، مراتبی دارد که یکی به ما هو انسان باز می گردد و دیگری کرامتی است که برای مؤمنین و متقین قائل هستیم، یادآور شد: اگر کرامت مردم به میان بیاید، عفت هم مضاعف به میان می آید. انتخاب یک زندگی جهت دار و معنادار عفت مضاعفی را می طلبد . هر چه انسانی کریمتر، زندگی او معنا دارتر و جهت دارتر باشد، عفت او بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه هر چه ایمان مردم ریشه دارتر و عمیق تر شود، هر چه اندیشه مردم بارورتر شود که این ایمان ریشه در آن اندیشه دارد بازتابی بر روی عفت عمومی خواهد داشت، گفت: هر چه انسان به جایگاه خود به ما هو انسان بیشتر پی ببرد و ذات خود را بیشتر بشناسد، ذات خداگونه و الهی خود را بیشتر فهم کند، میزان عفت در جامعه بالاتر می رود. هر انسان بیشتر متوجه شود که خلیفه خداست و خداگونه است، توقع رفتار الهی و اندیشه الهی از او بیشتر می شود و خود از خود توقع بیشتری دارد. چون خدا عفیف است، مظهر پاکی است، مظهر اخلاق است، خواه ناخواه بنده او، خلیفه او هم دارای این صفات نیکوست.

دکتر عماد افروغ با تأکید بر اینکه به منظور گسترش عفت در جامعه در وهله اول اندیشه و در وهله دوم ایمان مردم را نشانه گیری کنیم و مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: بی حرمتی به تفکر انسانها، بی حرمتی به خود ساخته بودن انسانها، بی توجهی به اخلاق در جامعه خود به خود موانعی را بر سر راه عفت ایجاد می کند. هر چند که ظاهر سیاستها و ظاهر رفتارها حکایت از مقابله با بی عفتی باشند اما این نکته بسیار مهمی است و نباید در جهت گسترش عفاف در جامعه فقط به رفتارها بسنده کرد، باید متوجه بود که این نمادها معرف لایه های زیرین اندیشه ای و اخلاقی هستند.

وی با طرح این سؤال که انقلاب چگونه شکل گرفت؟ مردم چگونه به صورت طبیعی به سوی پوشش و حجاب رفتند؟، اظهار داشت: کسی به آنها دیکته و یا تحمیل نکرد، خود انتخاب کردند. فرایند خود انتخابگری را نباید فراموش کرد. البته به این معنا نیست که مسئولین دلمشغول نمادهای مربوط به پوشش نباشند، چرا که دلمشغول نمادها بودن قاعده خاص خود را دارد که در جای خود قابل بحث است.

افروع گفت: اما علاوه بر این دلمشغولی، دلمشغولی اندیشه الهی، ایمان و اخلاق پاک مردم است، آن دسته از سیاستهایی که مغایر با اندیشه پاک است مسئولین را به واکنش وا می دارد و باید دقت کرد با سیاستهای اقتصاد زده و با عفت از وجه زیر بنایی فرهنگی و اخلاقی نمی شود کشور را اخلاقی کرد. اخلاق و فرهنگ حکم ترمز یا حکم ترموستات یک دستگاه را دارند حکم کنترل کنندگی دارند . نباید به این جایگاه بی توجه بود و در نظام اخلاقی دست به هر کاری زند.

دکتر عماد افزوغ در ادامه یادآور شد: به هر حال بحث توجه به نمادها یکی از ضرورتها است که در جامعه اسلامی می طلبد که مسئولین متوجه این نمادها به عنوان بخشی از حقوق فرهنگی مردم باشند. در کنار این حق فرهنگی در قالب نمادها مردم حقی فرهنگی نیز در قالب اندیشه ها و جهان بینی ها و ارزشها و اخلاقیات دارند.

وی افزود: تلاش بسیاری کردیم به حقوق فرهنگی مردم توجه ویژه ای داشته باشیم. حداقل بخشی که مربوط به نیازهای روزمره و نمادهای فرهنگی است. بنابراین طرح ساماندهی مد و لباس بود که ایده اصلی این بود که به حجاب نگاه سطحی نداشته باشیم بلکه الگو دهیم که ریشه در فرهنگ آنها داشته باشد و زمینه را برای ارائه مد بر اساس نظامهای اسلامی و نشانه های ایرانی اسلامی توسط آشنایان به فرهنگ و هویت ایرانی فراهم کنیم که تصویب شد . اجرای آن به مجریان باز می گردد، زیرا خلأ آن به لحاظ قانونی پر شد، اما قوه مجریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بر اساس فرهنگسازی لازم آن را به مرحله اجرا گذارد.

افروغ گسترش طرح تسهیل ازدواج جوانان را که طرح فاخر مجلس هفتم بود و با بی مهری دولت رو به رو شد، مورد توجه قرار داد و گفت: دولت در این اندیشه بود که تنها با وام ازدواج مسئله حل می شود. در حالی که خود سالها بر روی این مسئله کار کردم که مشکل ازدواج ذو ابعاد است و تلاش کردیم این مقوله به صورت جامع الاطراف نگریسته شود.

وی در ادامه به طرح تکریم خانواده و اهمیت بخشیدن به خانواده اشاره کرد که هر چه خانواده جایگاه عظیم تر داشته باشد روی عفاف تأثیر می گذارد، گفت: طرح دیگر حقوق و مسئولیتهای زن بود که به صورت قانون در آوردیم تا دولت زمینه را برای اجرایی کرد محتویات حقوق و مسئولیت زن فراهم کند.