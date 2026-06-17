انصاری: توسعه صنعتی بدون توجه به الزامات محیط زیستی پایدار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح چهارشنبه در دومین روز سفر خود به استان زنجان و در جریان بازدید از یک شرکت تولید کاغذ، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: در جهان امروز، توسعه صنعتی زمانی اثربخش، پایدار و ارزش‌آفرین خواهد بود که در چارچوب استانداردهای زیست‌محیطی و با رویکرد صیانت از منابع طبیعی دنبال شود.

وی افزود: پیشرفت‌های فناورانه و رشد صنایع اگر با عدالت زیست‌محیطی همراه نباشد، تنها منجر به رشد کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد شد؛ رشدی که پیامدهای آن در نهایت متوجه اکوسیستم‌های طبیعی، منابع پایه و سلامت جامعه خواهد بود.

انصاری با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی بدون توجه به الزامات محیط زیستی نمی‌تواند پایدار و ماندگار باشد، گفت: تولید سبز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کاهش آلاینده‌ها، کلید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، حفظ منابع طبیعی و تأمین رفاه نسل‌های آینده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش بنگاه‌های صنعتی پیشرو در تحقق توسعه پایدار تصریح کرد: تجربه مجموعه‌هایی که تلاش می‌کنند میان بهره‌وری اقتصادی و حفظ محیط زیست تعادل برقرار کنند، نشان می‌دهد که حفاظت از منابع طبیعی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تضمین آینده صنعت و جامعه است.

انصاری ادامه داد: در الگوی مطلوب توسعه صنعتی، موضوعاتی همچون مدیریت هوشمند پسماند، کاهش مصرف منابع، کنترل و پایش مستمر آلاینده‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته زیست‌محیطی نباید صرفاً به عنوان تکالیف قانونی تلقی شوند، بلکه باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیرساخت‌های تولید و فرآیندهای صنعتی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر اهمیت نوسازی فناوری‌های کنترل آلودگی اظهار کرد: به‌روزرسانی مستمر تجهیزات و فناوری‌های کاهش اثرات زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق «تولید سبز» به شمار می‌رود؛ رویکردی که در آن صنعت نه به عنوان عامل تخریب طبیعت، بلکه به عنوان بخشی از مسیر توسعه پایدار و همسو با محیط زیست ایفای نقش می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین رعایت قوانین و ضوابط محیط زیستی از سوی صنایع را مصداق مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها دانست و گفت: پایبندی به الزامات محیط زیستی فراتر از یک تکلیف قانونی است و نشان‌دهنده تعهد واقعی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به جامعه، محیط پیرامون و نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

وی افزود: هر مجموعه صنعتی که با اراده و باور درونی نسبت به اجرای استانداردها و الزامات زیست‌محیطی اقدام کند، در حقیقت بر اعتبار، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و پایداری بلندمدت برند خود سرمایه‌گذاری کرده است.

انصاری با اشاره به ضرورت تعامل مستمر میان صنایع و نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: دستیابی به صنعتی پاک، رقابت‌پذیر و پایدار نیازمند تداوم همکاری‌های شفاف، سازنده و مبتنی بر اعتماد متقابل میان واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مسئول است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان اظهار کرد: الگوی توسعه در این استان باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که پیشرفت صنعتی و حفاظت از طبیعت در کنار یکدیگر و در مسیری مشترک حرکت کنند. توسعه‌ای که در آن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به صورت همزمان دنبال شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: تلفیق فناوری‌های نوین با رویکردهای حفاظتی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و متوازن خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند که ضمن توسعه فعالیت‌های صنعتی، توازن اکولوژیکی مناطق مختلف نیز حفظ شود.

انصاری افزود: تغییر نگرش از توسعه صرفاً مبتنی بر بهره‌برداری از منابع به سمت توسعه مبتنی بر پایداری و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشور است و می‌تواند صنعت را از یک فعالیت صرفاً استخراجی به یک فعالیت مولد، تکوینی و پایدار تبدیل کند.