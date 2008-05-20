حضرت فاطمه(س)؛ الگوی جاودانه زنان عالم

بدون تردید در میان زنان و بانوان اسلامی ، فاطمه زهرا محبوبترین چهره دینی، علمی، ادبی، تقوایی و اخلاقی در میان مسلمانان و دیگر مردم جهان محسوب می شود . شخصیت حضرت فاطمه زهرا سیدة نساء العالمین ( سرور زنان جهان ) اسوه و الگویی کامل برای تمام زنان عاشق عفت و فضیلت است .

در دامن پاک آن حضرت دو امام بزرگوار و دو شخصیت ممتاز عالم بشری، حضرت امام حسن(ع) مظهر حلم و وقار و حضرت امام حسین (ع) سرور شهیدان تربیت یافتند، زینب کبری(س) مظهر شجاعت و نمونه سخنوری و حق طلبی نیز در دامان فاطمه زهرا پرورش یافت.

فاطمه تنها دختر بازمانده پیغمبر از خدیجه کبری است . مادرش خدیجه دختر خویلد از نیکوترین و عفیف ترین زنان عرب قبل از اسلام و در دوره اسلامی نخستین زنی است که به پیامبر اکرم ایمان آورد و آنچه از مال دنیا در اختیار داشت در راه پیشرفت اسلام بخشید.

خدیجه از پیغمبرهفت فرزند آورد : قاسم که قبل ازبعثت در دو سالگی درگذشت . عبد الله یا طیب که او هم قبل از بعثت فوت شد .

طاهر، که در آغاز بعثت متولد شد و بعد از بعثت درگذشت . زینب که به ازدواج ابو العاص درآمد . رقیه که ابتدا با عتبه و پس از آن با عثمان بن عفان ازدواج کرد و در سال دوم هجرت درگذشت .

ام کلثوم که او نیز به ازدواج عثمان (پس از رقیه ) درآمد و در سال چهارم هجرت درگذشت . هفتم فاطمه زهرا (س) که به ازدواج حضرت علی (ع) درآمد و سلاله پاک امامان بزرگوار ما ، ثمره این ازدواج پر شوکت و برکت است .

ولادت حضرت فاطمه را روز بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه می دانند . بنابراین در هنگام هجرت ، سن آن بانوی یگانه نزدیک به نه سال بوده است .

نامها و لقبهایی که آن حضرت دارد همه بیانگر صفات و سجایای ملکوتی اوست، صفاتی چون صدیقه طاهره ، زکیه ، زهرا ، سیدة النساء العالمین و خیر النساء و بتول .

ام الحسن ، ام الحسنین و ام الائمه نیز از جمله کنیه های آن حضرت هستند.

و شگفت تر از همه " ام ابیها " یعنی " مادر پدرش " است که بیانگر علاقه بسیار زیاد حضرت فاطمه است به پدر بزرگوارش و اینکه با همه کمی سن از آغاز کودکی ، پناهگاه معنوی و تکیه گاه روحی ( بعد از خداوند متعال ) مانند خدیجه ، برای پدر بزرگوارش بوده است .

حضرت فاطمه زهرا وارث صفات بارز مادر بزرگوارش خدیجه بود ، در جود ، بخشش ، بلندی نظر و حسن تربیت وارث مادر و در سجایای ملکوتی وارث پدر و همسری دلسوز ، مهربان و فداکار برای همسرش علی(ع) بود .

نه سال در کنار پدر بزرگوار و مادر و نه سال دیگر را کنار همسر گرانقدرش دوش به دوش وی در نشر تعلیمات اسلام ، خدمات اجتماعی و کار منزل ، زندگی کرد . اوقاتش به تربیت فرزند ، امورات منزل و ذکر و عبادت پروردگار می گذشت . فاطمه در مکتب تربیتی اسلام پرورش یافت و ایمان و تقوا در ذرات وجودش جای داشت .

فاطمه در کنار مادر و آغوش پر مهر پدر تربیت شد و علوم و معارف الهی را از سرچشمه نبوت فراگرفت و آنچه را به سالها آموخت، در خانه همسر به مرحله عمل گذاشت و چون مادری سالخورده و کدبانویی آزموده که تمام دوره های زندگی را گذرانده باشد، به اهل خانه و آسایش شوهر و تربیت فرزندان توجه می کرد و آنچه را بیرون خانه می گذشت ، مورد توجه قرار می داد و از حق خود و همسرش دفاع می کرد .

سال یازدهم هجری ، در آخر ماه صفر رحلت جانگداز پیامبر پیش آمد و چه دردآور بود جدایی این پدر و دختر .

پس از رحلت پیامبر اکرم، فاطمه سرور زنان عالم و سرور زنان این امت ، این نوگل خندان باغ رسالت بر اثر تندبادهای حوادث ، زود پرپر شد و چندی بعد از پدر بزرگوارش ، به وی پیوست .

مرگ پدر مهربان و دگرگونیهایی که پس از رسول خدا ایجاد شد، روح و جسم دختر پیغمبر را آزرد. وی در روزهایی که پس از مرگ پدر زیست ، پیوسته رنجور ، پژمرده و گریان بود . هرگز رنج جدایی پدر را تحمل نمی کرد . او مردن را بر جدا از پدر زیستن ترجیح می داد .

سرانجام آزردگیها و ناتوانی تا بدانجا کشید که دختر پیغمبر در بستر افتاد . دختر پیامبر اسلام ( ص) بر اثر مصائب جانکاه و دوری از پدر مهربان و گرانقدرش رسول مکرم ( ص ) ، سر انجام به " گلشن رضوان " شتافت .

وفات حضرت زهرا بنابر روایاتی هفتاد و پنج روز پس از وفات پیامبر و در 13 جمادل الاول سال یازدهم هجری است و در برخی روایات نیز نود و پنج روز پس از رحلت پیامبر و سوم جمادی الثانی نیز ذکر شده است .

از آنجا که پیکر مطهر حضرت فاطمه (س) بنا به وصیت ایشان ، شبانه و مخفیانه به خاک سپرده شد، محل دفن ایشان مشخص نیست .