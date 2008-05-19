اصفهان قطب گردشگری خاورمیانه / اندونزی در پی صادرات برنج

الف- اخبار ایران

روزنامه کمپاس در گزارشی از جذابیت های تاریخی ایران نوشت: هر کسی که از اصفهان دیدن نماید گویی موفق شده است تا از نیمی از جهان را دیدن نماید زیرا این شهر تاریخی مملو از بناهای تاریخی اسلامی می باشد. از میان بناهای بجا مانده از این شهر می توان به مجموعه مدرسه، بازار و خصوصا کاروانسراهای دوران صفویه اشاره نمود.



در ضلع شرقی خیابان چهارباغ، بنای باشکوهی قرار دارد که می توان آن را آخرین بنای مهم و با عظمتی دانست که در عصر صفویان در اصفهان ساخته شده است. این مدرسه که "مدرسه سلطانی" و "مدرسه مادر شاه" نیز نامیده می شده در زمان سلطنت شاه سلطان حسین، آخرین حکمران سلسله صفوی احداث گردید. تاریخ شروع عمارت 1116 ه. ق. و سال اتمام آن 1126 است. هیچ یک از آثار موجود در اصفهان به اندازه مدرسه چهارباغ، به عنوان کلکسیون کاشیکاری ایران، سیاحان، بازدید کنندگان و جهانگردان خارجی را تحت تأثیر جاذبه های خود قرار نداده است. این مطلب را نوشته ها و خاطرات آنان تأیید می کند. به طوری که برخی از آنها، مدرسه را با عبارتی همچون سحر آمیز، جذاب و دلپذیر توصیف کرده اند.



وجه تسمیه مدرسه به سلطانی به این علت است که در زمان شاه سلطان حسین ساخته شده و بدین جهت مدرسه چهارباغ نامیده می شود که در خیابان چهارباغ واقع شده است. وجه تسمیه مدرسه مادر شاه نیز این است که مادر شاه سلطان حسین چند کاروانسرا و بازار و سایر نهادهای اقتصادی را وقف آن کرده است. مدرسه چهارباغ به صورت چهار ایوانی می باشد. نمای خارجی عمارت شامل سردری رفیع و با شکوه و زیبا است. هفده طاق نمای دو طبقه آجری در اطراف در ورودی خودنمایی می کنند. سردر ساختمان، مزین به کاشی های ریز و ظریف، همراه با مقرنس های پر نقش و نگار و خطوط مختلف است که بخش ورودی بنا را تشکیل می دهد. کتیبه سردر به خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی لاجوردی است که تاریخ 1112 را بر خود دارد و به وسیله عبدالرحیم جزایری کتابت شده است.

شهر اصفهان علاوه بر برخورداری از بناهای تاریخی همچنین مرکز صنایع دستی ایران نیز می باشد و همین موضوع سبب شده است تا اصفهان به یکی از قطب های گردشگری منطقه تبدیل شده و از آن بعنوان نصف جهان نام برده شود.

ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی



روزنامه کمپاس نوشت که "عبدالرحمن وحید" یکی از مقامات عالی رتبه حزب بیداری ملی معتقد است مخالفت های مردمی با افزایش قیمت سوخت نشانگر مخالفت مردم با دولت "سوسیلو بامبانگ یودیونو" نمی باشد بلکه مردم تنها در پی یافتن راهی می باشند که فشار اقتصادی کمتری به آنان وارد آید.



"عبد الرحمن وحید" که طی دوره ای رئیس جمهور اندونزی نیز بوده است گفت : متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که نفت صادراتی اندونزی در بازارهای بین المللی با قیمت بسیار نازلی خریداری می شود و در چنین شرایطی اندونزی باید دیگر مشتقات نفتی را با قیمت هایی سرسام آور وارد کند که این بی عدالتی محض است.



روزنامه کوران تمپو گزارش داد که "آنتون آپریانتونو" وزیر کشاورزی اندونزی امیدوار است اندونزی بتواند در سال آینده به جمع کشورهای صادر کننده برنج بپیوندند. وی در مصاحبه با خبرنگاران در این رابطه گفت : ما در طی این سال ها شالیزارهای برنج خود را توسعه بخشیده ایم تا جایی که میزان تولید برنج اندونزی تا مرز 9 میلیون تن افزایش داشته است و با توجه به وضعیت فعلی برنج در بازار اندونزی می توان امیدوار بود که در سال آینده اندونزی صاردات برنج خود را آغاز نماید.

این در حالی است که "آگونگ لاکسونو" رئیس مجلس اندونزی از دولت این کشور درخواست نموده است تا در ارتباط با صادرات برنج با تدبیر و دور اندیشی تصمیم بگیرد زیرا تأمین نیاز داخلی اندونزی جزء اولویت ها محسوب می شود و صادرات به خارج از کشور در رده های بعدی جای دارد.



روزنامه کمپاس گزارش داد که پزشکان و همچنین محققان معتقد هستند واکسن بیماری دنگی در 10 سال آینده کشف و تولید خواهد گردید. در همین راستا سازمان بهداشت جهانی (WHO) جلسات علمی و تحقیقاتی را در سراسر دنیا برگزار می نماید که یکی از آخرین جلسات علمی برگزار شده توسط این سازمان روز شنبه گذشته در شهر "سمارانگ" اندونزی برگزار گردید. در این جلسه که عده بسیاری از محققان سرشناس حاضر بودند حاضرین بر سر عدم استفاده از انسان ها بعنوان نمونه در راستای کشف واکسن بیماری دنگی توافق نموده و اعلام داشتند ظرف 10 سال آینده این واکسن کشف و تولید خواهد گردید.