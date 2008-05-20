بدون برنامه ریزی در آسیا موفق نمی شویم/ این قهرمانی لذت بخش بود

کریم باقری درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیرات تغییر و تحول در بخش های مدیریتی و فنی این باشگاه در روند این تیم گفت: با این مسائل کاری ندارم. مساله مهم گرفتن بهترین تصمیم برای حفظ کادر فعلی و یا انجام موفقیت آمیز تغییرات است زیرا انتظارات از مدیریت و کادر فنی بالاست و آنها باید برای کسب نتایج مطلوب تیم در رقابت های داخلی و خارجی کارهای پایه ای انجام دهند.

وی در مورد شانس موفقیت تیم پرسپولیس در مسابقات آسیایی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این مهم باید دید مدیران و مربیان تیم چه برنامه ریزی و هدف گذاری دارند و با جذب بازیکنان جدید تیم را چگونه ای آماده می کنند که بتواند با قدرت در هر مسابقه ای به میدان برود. البته بدون برنامه ریزی صحیح رسیدن به این هدف بسیار سخت و غیرممکن است.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه از ابتدای فصل برای قهرمانی در مسابقات به میدان رفتیم، تاکید کرد: مسلما قهرمانی در فصل جاری با توجه به اینکه تیم ها نسبت به دوره های گذشته لیگ قوی تر شده بودند، مشکل تر بود اما خوشبختانه پیروزی در این دیدارهای سخت، حساس و فشرده، قهرمانی مان را بسیار لذت بخش تر کرد.

وی با بیان اینکه پس از شش سال موفق شدیم با قهرمانی در رقابت های لیگ برتر هواداران تیم را شاد کنیم، افزود: شکست سنگین برابر استقلال اهواز همانند شوکی موثر بود که باعث شد بازیکنان با انگیزه و تلاش بیشتر در مسابقات باقیمانده لیگ به میدان رفته و با پیروزی برابر دو مدعی دیگر قهرمانی، عنوان نخست این رقابت ها را از آن خود کنند.

باقری با اشاره به اینکه نوسانات و مشکلات حاشیه ای در همه تیم ها وجود دارد اما مساله مهم عبور موفقیت آمیز از این مشکلات بود، اظهار داشت: بازیکنان با همبستگی و رفاقت بیشتر در روزهای حساس لیگ باعث شدند امتیازات عقب افتاده از سپاهان را جبران کرده و در آخرین ثانیه های لیگ، جام قهرمانی را به هواداران هدیه دهیم.

وی با اشاره در پاسخ به این سوال که قراردادش را با تیم پرسپولیس تمدید خواهد کرد؟ تنها به بیان این جمله بسنده کرد که "خدا هر چه بخواهد" و تصریح کرد: تا آنجایی که بتوانم در خدمت پرسولیس و فوتبال گروهی آن خواهم بود زیرا به عنوان جزیی از این باشگاه باید برای موفقیت تیم تلاش کنم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: خدا را شکر در فصل جاری با عملکرد خوب مدیریت باشگاه و کادرفنی زمینه ای فراهم شد تا مجموعه تیم با خیال آسوده تر در تمرینات گروهی شرکت کرده و با انجام تمرینات مطلوب، خود را برای حضور موفق در بازی ها آماده تر کنند.

باقری درپایان برخلاف اینکه اعلام کرده بود بعد از پایان لیگ در خصوص حضورش در تیم ملی اظهار نظر می کند، از صحبت کردن در این مورد امتناع ورزید.