طرح توسعه سیلوی بجنورد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و غله منطقه پنج کشور، شب گذشته در مراسم افتتاح این طرح اظهار داشت: طرح توسعه سیلوی گندم بجنورد با ظرفیت 27 هزار و 500 تن از مصوبات سفر هیئت دولت به این استان است.

احمد عبدوسی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ظرفیت سیلوی گندم شهر بجنورد به 55 هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح 32 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که چهار میلیارد و 700 میلیون ریال از این اعتبار از محل بودجه سال 86 و بقیه از بودجه سالهای 87 و 88 تامین می شود.

وی مدت زمان اجرای این طرح را از شروع عملیات اجرایی حدود 20 ماه اعلام کرد و اظهار داشت: در صورت تامین به موقع بودجه این طرح تا پایان سال 88 به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و غله منطقه پنج کشور گفت: ساخت انبار استاندارد برای نگهداری گندم علاوه بر کاهش هزینه ها و تسریع در خرید گندم کشاورزان ضایعات را نیز کاهش می دهد.