انبارهای گندم سازمان تعاون روستایی غیر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دیبایی، شب گذشته در مراسم گلنگ زنی طرح توسعه سیلوی گندم بجنورد اظهار داشت: راهکار مناسب برای نگهداری و ذخیره سازی گندم، ساخت سیلوهای جدید و استاندارد است که در سالهای اخیر این فعالیت با شدت بیشتری در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی حجم ظرفیت سیلوهای گندم دولتی پنج میلیون و 400 هزار تن است که ساخت چهار میلیون و 600 هزار تن ظرفیت جدید نیز از طریق بخش خصوصی و دولت در حال انجام است.

دیبایی افزود: یک میلیون و 380 هزار تن ظرفیت انبارهای ذخیره گندم موجود در تملک بخش خصوصی قرار دارد که به صورت اجاره ای از شرکت بازرگانی دولتی و غله استفاده می کند.

وی خاطرنشان کرد: یک میلیون و 400 هزار تن از ظرفیت فضای سیلویی در دست ساخت دولتی بوده که برای اجرای آن نیاز به یک هزار میلیارد ریال اعتبار داریم.

این مسول اظهار داشت: سه میلیون و 200 هزار تن ظرفیت جدید سیلویی از طریق بخش خصوصی در دست اجراست که برای ساخت آن سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند که این اعتبار از محل آورد سرمایه گذاران بخش خصوصی و تسهیلات بانکی تامین می شود.