سرگرداني بيماران در خيابانهاي شهر براي تاييد نسخ دارويي

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر به رغم اينكه سازمانهاي بيمه گربايد نماينده اي را در داروخانه ها به منظور تاييد نسخ دارويي مراجعه كنندگان مستقركنند ، اما متاسفانه تنها نماينده سازمان خدمات درماني براي تاييد نسخ دارويي بيماران در داروخانه ها حضور دارد و سازمان تامين اجتماعي هنوز اقدامي در اين خصوص انجام نداده و همين امر باعث سردرگمي بيماران براي تهيه دارو هاي خود شوند.

يكي از مراجعه كنندگان به داروخانه هلال احمر با انتقاد از نبود نماينده سازمان تامين اجتماعي براي تاييد نسخ دارويي در داروخانه ها گفت : به دليل نبود نماينده سازمان تامين اجتماعي در داروخانه هلال احمر مجبور هستم براي تاييد داروهايي كه شديدا به آنان احتياج فوري دارم به ساختمان ديگري كه نمي دانم كجاست ، مراجعه كنم ، در حالي كه حضور يك نماينده براي تاييد نسخ دارويي مي توانست اين مشكل را حل نمايد.

وي افزود : مگر نه اين است كه سازمان تامين اجتماعي در مركز اسناد پزشكي خود نيروهايي براي تاييد نسخ پزشكي بيماران به كار گرفته و به آنها حقوق مي دهد ، چرا براي جلوگيري از سرگرداني مراجعه كنندگان كه قطعا از شرايط روحي مناسبي نيز برخوردار نيستند ، اين نيروها را در محل داروخانه ها مستقر نمي كند ؟ پس تكريم ارباب رجوع چه معنايي دارد ؟

مسوولان در جهت رضايت مردم فعاليت نمي كنند

پيرمرد سالخورده اي كه از نظر جسماني توانايي لازم براي رفتن به مكاني ديگر براي تاييد نسخ دارويي خود را نداشت، افزود : مسوولان سازمان تامين اجتماعي مرتبا از تلاش براي جلب رضايت بيمه شدگان و تكريم ارباب رجوع صحبت مي كنند در حالي كه نمود عملي آن را در هيچ جا مشاهده نمي كنيم .

وي اظهار كرد : از اين گذشته برخورد ناشايست از سوي داروسازان و پذيرش كنندگان مشكل را دو چندان كرده است ، چرا كه آنها نه تنها با رويي خوش و اخلاقي پسنديده با بيماران و مراجعه كنندگان سخن نمي گويند ، از راهنمايي درست مردم نيزدريغ مي كنند و هيچ مسوولي هم پاسخگو نيست .

مركز اسناد پزشكي تامين اجتماعي در ايام عيد تعطيل بود

يكي ديگر از مراجعه كنندگان كه براي تاييد نسخ خود به سازمان اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي مراجعه كرده بود از تعطيلي اين سازمان در ايام عيد خبر داد و گفت : در ساعت 10 صبح كه براي تاييد نسخه داروي خود به ساختمان اسناد پزشكي اين سازمان مراجعه كردم با تعطيلي اين سازمان مواجه شدم و جز نگهبان اين مركز كسي پاسخگوي مراجعان نبود ، در حالي كه پيش از ايام عيد اعلام شده بود كه اين مركز درايام عيد فعاليت خواهد كرد.

رييس اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين خصوص گفت : 100 داروخانه معتبر از سوي سازمان تامين اجتماعي اعلام شده كه بيمه شدگان تا سقف مشخصي داروهايي مورد نظر خود را بدون تاييد سازمان دريافت كنند.

دكتر بهزاد محموديه ادامه داد : نسخ دارويي پزشك متخصص تا سقف 35 هزار تومان ، پزشك فوق تخصص تا سقف 45 هزار تومان، پزشك عمومي تا سقف 14 هزار و 500 تومان را بدون تاييد به بيمه شدگان تحويل داده مي شود و اين در حالي است كه داروخانه هاي 13 آبان و 29 فروردين تا سقف 100 هزار تومان داروي مورد نياز را به بيمه شده تحويل مي دهند .

وي با اشاره به اينكه در هيچ يك از داروخانه ها نماينده سازمان تامين اجتماعي براي تاييد نسخ دارويي وجود ندارد ، گفت : با توجه به اينكه نبود نماينده براي تاييد نسخ دارويي در داروخانه ها مي تواند براي بيمه شدگان مشكل ساز باشد سعي مي كنيم به زودي نيروهاي لازم را در داروخانه هاي مورد نياز مستقر كنيم .

هلال احمر همكاري نمي كند

وي گفت : داروخانه هلال احمردر اين ارتباط با سازمان تامين اجتماعي همكاري لازم را نمي كند و اين در حالي است كه داروخانه هاي 13 آبان و 29 فروردين طبق توافقات انجام شده به صورت هماهنگ با سازمان در خصوص تاييد نسخ دارو همكاري مي كنند .

از سوي ديگر در حالي كه تني چند از شهروندان از عدم ارائه خدمات مطلوب مركز اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي در ايام نوروز گله مي كنند، رييس اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: اين سازمان در ايام عيد تا ساعت 14 به فعاليت خود ادامه داده و مشكلي در اين خصوص وجود نداشته است .