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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۵۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان در اردبیل و همچنین اردوی دو ملی پوش شنای ایران در کرواسی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم جمادی الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیستم می سال 2008 میلادی.

- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در شهر اردبیل پیگیری می شود.

- در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال در سطح ملی امروز مسابقه زیر برگزار می شود:
* ترکیه - اسلواکی

- امروز در دیدار دوستانه باشگاهی تیم های النصر عربستان و رئال مادرید اسپانیا برابر هم به میدان می روند.

- اردوی مشترک دو ملی پوش شنای ایران که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آماده می کنند، در اردوی مشترک با شناگران تیم ملی کرواسی در این کشور، امروز آغاز می شود.

- آخرین تمرین تیم های فوتبال سپاهان ایران و کوروچی ازبکستان پیش از آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، عصر امروز در زمین چمن ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 686317

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