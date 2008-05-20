گفتمان حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نیازمند نوآوری است

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، حجت الاسلام بهرامی نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی، شب گذشته در یادواره شهدای نیروی انتظامی در لنگرود اظهار داشت: این گفتمان، انقلاب اسلامی را بیمه کرده و موجب سربلندی و عزت امت اسلامی در سراسرعالم شده است.

وی همچنین عنوان کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس باعث شد تمام معادلات دشمنان برای حمله دوباره به ایران به هم بخورد.

نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سخت کوشی و خودکفایی اقتصادی و نظامی از دستاوردهای مهم هشت سال دفاع مقدس بوده است.

حجت الاسلام بهرامی یادآور شد: اتحاد و همبستگی میان مردم در هشت سال دفاع مقدس افزایش یافت و این اتحاد و همبستگی تا امروز ادامه دارد.

وی با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی روز جامعه اظهار داشت: ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس جامعه اسلامی را در برابر ترفندهای معاندان بیمه می‌کند.

حجت الاسلام بهرامی ادامه داد: باید رشادتهای رزمندگان اسلام به عناوین مختلف به مردم و از جمله نسل جوان منتقل و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود.

وی در ادامه با اشاره به آزاد سازی خرمشهر افزود: آزادسازی خرمشهر باید در تعامل و ارتباطات روزمره اجتماعی حفظ و ماندگار شود.