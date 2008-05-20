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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۱۶

نماینده ولی فقیه در ناجا:

گفتمان حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نیازمند نوآوری است

رشت - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام ابوتراب بهرامی گفت: گفتمان ماندگاری و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، نیازمند نوآوری و اجرای شیوه‌های نوین است.

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، حجت الاسلام بهرامی نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی، شب گذشته در یادواره شهدای نیروی انتظامی در لنگرود اظهار داشت: این گفتمان، انقلاب اسلامی را بیمه کرده و موجب سربلندی و عزت امت اسلامی در سراسرعالم شده است.

وی همچنین عنوان کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس باعث شد تمام معادلات دشمنان برای حمله دوباره به ایران به هم بخورد.

نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سخت کوشی و خودکفایی اقتصادی و نظامی از دستاوردهای مهم هشت سال دفاع مقدس بوده است.

حجت الاسلام بهرامی یادآور شد: اتحاد و همبستگی میان مردم در هشت سال دفاع مقدس افزایش یافت و این اتحاد و همبستگی تا امروز ادامه دارد.

وی با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی روز جامعه اظهار داشت: ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس جامعه اسلامی را در برابر ترفندهای معاندان بیمه می‌کند.

حجت الاسلام بهرامی ادامه داد: باید رشادتهای رزمندگان اسلام به عناوین مختلف به مردم و از جمله نسل جوان منتقل و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود.

وی در ادامه با اشاره به آزاد سازی خرمشهر افزود: آزادسازی خرمشهر باید در تعامل و ارتباطات روزمره اجتماعی حفظ و ماندگار شود.

کد مطلب 686326

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