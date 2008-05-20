برنامه رقابتهای جودو قهرمانی جوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابتهای جودوی قهرمانی جوانان جهان پیش از این قرار بود به میزبانی ویتنام و در شهر "هوشی مینه" برگزار شود که به دلیل عدم آمادگی این کشور، فدراسیون جهانی، تایلند را به عنوان میزبان انتخاب کرد.

برهمین اساس این کشور دربانکوک و ورزشگاه"راجامانگالا" شهر بانکوک از تاریخ 23 تا 26 اکتبر (سوم تا ششم آذرماه) این رقابتها را برگزار می کند.

طبق اعلام فدراسیون جهانی در اولین روز مسابقات سوم آذرماه جودوکاران وزن 100+ کیلوگرم به روی تاتامی خواهند رفت.

چهارم آذرماه در روز دوم رقابتها جودوکاران اوزان 90- و 100- کیلوگرم مسابقات خود را برگزار می کنند. در روز سوم مسابقات ، پنجم آذرماه رقابتهای دو وزن 73- و 81- کیلوگرم برگزار می شود وششم آذرماه در آخرین روز هم جودوکاران دو وزن 66- و 60- کیلوگرم به روی تاتامی می روند.

تیم ملی جوانان ایران قبل از حضور در این رقابتها ، باید در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که تیرماه در یمن برگزار می شود شرکت کند.