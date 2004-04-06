مجموعه دستگاههاي نظام كه از ظرفيتهاي ملي بهره مي گيرند بايد پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" استاندار تهران گفت: بهترين پاسخگويي به مردم ارايه گزارش عملكرد دستگاهها در اجراي پروژه ها و تامين خدمات است. وي افزود: مديران، مسوولان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر كه راي مردم به آنان قدرت تصميم گيري بخشيده است، بايد پاسخگو باشند.



دكتر رحماني در اين جلسه كه براي بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان در سال 82 برگزار شد روند اجراي پروژه هاي ملي و استاني در سال گذشته را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در سال 82 بيش از يك هزار و يكصد ميليارد تومان اعتبار توسط بخش خصوصي ، دولتي و شهرداريهاي استان صرف اجراي پروژه هاي عمراني در استان شده است.



وي با اشاره به روند مطلوب اجراي پروژه هاي ملي طي سال گذشته در استان افتتاح فرودگاه بين المللي حضرت امام (ره) پيشرفت اجرايي سد طالقان، موافقت دولت با اجراي مناقصه سد نمرود در فيروزكوه همچنين افتتاح كامل انتقال آب از سد لار به تهران و تامين بخشي از آب شرب شهر تهران را از جمله پروژه هاي ملي استان در سال گذشته ذكر كرد.



دكتر رحماني با اشاره به افزايش نسبي اعتبارات جاري و عمراني استان خاطرنشان كرد: اعتبارات مصوب استان در سالجاري نسبت به مصوب سال 82، 17 درصد رشد را نشان مي دهد و اميد ميرود با همت مديران اجرايي استان همچون سال گذشته حجم بالايي از پروژه هاي ملي و استاني را به بهره برداري برسانيم.



وي در خاتمه ساماندهي بورس غرب تهران، ساماندهي مواد پروتيني استان، همچنين گل و گياه و اجراي طرح فاضلاب تهران و كمربندي دوم وسوم تهران را از اولويتهاي اساسي است در سالجاري اعلام كرد.

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