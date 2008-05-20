  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۱۲

مدیر جهاد کشاورزی آستارا:

1800 تن محصول صیفی و جالیزی در آستارا برداشت می شود

رشت - خبرگزاری مهر: حسین عابدی گفت: امسال یک هزار و 800 تن انواع مختلف محصولات صیفی و جالیزی در شهرستان آستارا برداشت می شود.

مدیرجهاد کشاورزی آستارا در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان محصول کشاورزی سه میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: امسال بهار یک هزار نفر از کشاورزان این شهرستان 310 هکتار از زمین های خود را به کشت خیار، هندوانه، خربره، کدو، باقلا، نخود، عدس، سبزی، پیاز، سیب زمینی، بادمجان، گوجه و سیر اختصاص داده اند.

عابدی همچنین با اعلام اینکه ۷۰‬ درصد مزارع منطقه نشاکاری شده است، افزود: تا پایان این هفته این سطح به حدود ‪ ۱۰۰‬درصد خواهد رسید.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از حدود سه هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار شالیزارهای آستارا تاکنون ‪ ۹۸‬درصد شخم کامل شده ‌اند.

وی اظهار داشت: همچنین در ‪ ۵۶‬درصد مزارع برنج، نوع مرغوب هاشمی، ‪ ۲۸‬درصد نوع دیلمان و ‪ ۱۶‬درصد انواع پرمحصول کاشته شده است.

شهرستان آستارا هفت هزار و 715 هکتار زمین کشاورزی دارد که در سه هزار و 200 هکتار آن برنج، 310 هکتار محصولات جالیزی و در بقیه گندم، جو، علوفه و یونجه کشت می شود.

کد مطلب 686330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها