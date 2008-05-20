روند آماده سازی تیم های ملی صعودی است / به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی هستیم

نایب رئیس فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هم اکنون سه اردوی آماده سازی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و ساحلی بزرگسالان در حال برگزاری است. تاکنون پنج مرحله از اردوی تدارکاتی را در تهران برگزار کردیم و قرار است اردوی ششم در اصفهان برگزار شود ولی هنوزوضعیت برگزاری اردویا مسابقات تدارکاتی درخارج از کشور مشخص نیست.

کوزه گری درخصوص وضعیت این تیم گفت: ورزشکاران نوجوان تیم ملی هندبال آمادگی خوبی برای حضور پرقدرت در رقابت های قهرمانی آسیا کسب کرده اند. قطعا این تیم در اردن به دنبال دفاع از مقام قهرمانی دوره قبل خود خواهد بود.

وی در ادامه از روند آمادگی تیم ملی جوانان اظهار رضایت کرد و گفت: هدایت تیم ملی جوانان را قاسم شعبان پور مربی فصل گذشته تیم لیگ برتری تربیت یزد بر عهده دارد . این تیم در چند روز آینده ادامه اردوی مرحله سوم خود را در اصفهان دنبال می کند.

وی افزود: درنظر داریم دو بازی تدارکاتی را با تیم های اصفهانی ترتیب دهیم تا سطح آمادگی تیم بالا برود. این تیم اردوی چهارم خود را در مشهد دنبال می کند و طبق برنامه تیرماه در یک اردوی تدارکاتی خارج از کشور که احتمالا در مجارستان است، شرکت خواهد کرد.

نایب رئیس فدراسیون هندبال از ساخت اولین زمین هندبال ساحلی در تهران خبر داد و گفت: هم اکنون مراحل اجرایی ساخت این زمین در حال پیگیری است و اگر در چند روز آینده به اتمام برسد دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم هندبال ساحلی در همین زمین برگزار خواهد شد تا اردوهای هندبال در تهران متمرکز شود.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران تیرماه سالجاری در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن، تیم ملی هندبال جوانان مردادماه در مسابقات قهرمانی آسیا در سوریه و تیم ملی هندبال ساحلی ایران تیرماه در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهند کرد.