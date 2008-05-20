180 هکتار از باغات میوه تالش به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شد

مدیرجهاد کشاورزی تالش در گفتگو با خبرنگار مهر در تالش اظهار داشت: 428 هکتار از باغات میوه شهرستان تالش فرسوده و قدیمی است که برای نوسازی این باغات به 38 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی یادآور شد: با هدف آشنا کردن باغداران روشهای جدید باغداری 10 هکتار باغ میوه به صورت الگویی در این شهرستان در دست احداث است که برای اجرای این طرح 150 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

غفارپور با اعلام اینکه 180هکتار از باغات میوه شهرستان تالش به گوجه سبز اختصاص دارد، افزود: پیش بینی می شود امسال سه هزار و 160تن گوجه به ارزش 10میلیارد و 800 میلیون ریال از این باغها برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی تالش بیان داشت: برداشت گوجه سبز از باغهای میوه تالش امسال در مقایسه با پارسال 50 درصد بیشتر خواهد بود.

غفارپور ادامه داد: از مجموع 9 هزار و 252هکتار باغ میوه سالانه 162 هزار تن میوه از باغات منطقه تالش برداشت می شود.