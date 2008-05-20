پائین بودن فرهنگ مطالعه و آمار کتابخوانی در کشور کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستِین گردهمایی کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور منصور واعظی دبِیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، غیاثی و خوانساری مدیران کل امور مشارکتها و استانهای نهاد و مدیرکل ارشاد استان در کتابخانه مرکزی یاسوج برگزار شد.

واعظی در این گردهمایی با اشاره به نامگذاری امسال به سال نوآوری و شکوفایی، افزود: هدف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی ارتقای مطالعه مفید است. برای تحقق این هدف نیاز به کمک، همراهی و همکاری همه دستگاه های فرهنگی به خصوص تمام کتابداران در کتابخانه ها است. کتابداران باید جهت نوآور شدن اعضا کتابخانه ها تلاش کنند. در برنامه نهاد سعی بر آن شده است که اعضا فعال کتابخانه های کشور تا پایان سال 88 به سه میلیون نفر ارتقا پِیدا کند و محیط کتابخانه ها نباید فقط محیط امانت باشد بلکه سعی و تلاش شود که با ایجاد خلاقیت در اعضا بتوانیم تحولی شگرف در کتابخانه ها ایجاد کنیم.

دبیر نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: دولت نهم فرصت و مقطع ویژه ای برای توسعه کتاب و کتابخانه ها دارد و تمام تلاش این نهاد بر رشد دو برابری این حوزه است.

وی گفت: نزدیک به 80 درصد از بودجه حوزه فرهنگ به بخش کتابخانه ها و کتاب و کتابخوانی اختصاص داده شده که این بودجه در سال جاری 60 درصد افزایش داشته است. به دلیل اینکه در گذشته به خوبی به مسئله کتابخانه ها، کتاب و کتابخوانی توجه نشده است این حوزه کاستی ها و مشکلات زیادی دارد و سعی و تلاش نهاد بر آن است که به مساله خرید کتاب توجه جدی صورت گیرد و کتابهایی خریداری شوند که نوآوری و خلاقیت را در افراد تقویت کند و با تشکیل کارگروه تهِیه و انتخاب کتاب بتوانِیم از خرید کتابهایی که مراجعه کننده ندارند اجتناب شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، پایین بودن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور را کذب محض عنوان کرد و افزود: به این لحاظ در سطح خوبی قرار داریم و اگر به خوبِی دقت شود مردم متدین ما در شبانه روز چندین ساعت قرآن می خوانند و راز و نیاز با معبود دارند که در حوزه مطالعه به این امر توجه زیادی نمی شود. ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سیاستهای اصلی بخش فرهنگ است و با افزایش شاخصهای فرهنگی به خصوص کتابخوانی می توان به سادگی در برابر برنامه های فرهنگی غرب مقاومت کرد و تاثیرگذاری آنها را به خوبی کاهش داد. ما به دنبال این موضوع هستیم که در احداث کتابخانه ها، ساختمان نمادین هر شهری کتابخانه باشد.

واعظی با اشاره به طرح خیرین کتابخانه ساز تاکید کرد: با گسترش این بخش امیدواریم بتوانیم کتابخانه هایی تاسیس کنیم که توسط مردم اداره شوند و در همین راستا باید سعی در جلب متدینین و فرهیختگان در کشورمان باشیم که خودشان کتابخانه بسازند و خودشان نیز اداره کنند. درنهایت چِیزی که ما می خواهیم ارتقای مطالعه مفید است که این محقق نمی شود مگر با توکل بر خدا و نیت خالص و پیوستن به ذات بزرگ در جهت تحقق اهداف بلند و متعالی.