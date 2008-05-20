به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به ساخت فیلم "بوسه باران"، ساخت موسیقی فیلم "لالایی برای بیداری"، گفتگو با اکبر منانی و یادداشتی بر برنامه "ورزش از نگاه دو". نگاهی به "تلافی" و گفتگو با مهرداد فرید کارگردان "همخانه" در صفحه سینما ایران و رشد سه برابری فروش دیوان شهریار، انتقال آرامگاه ملاصدرا از عراق به شیراز، حرف‌های مدیر تماشاخانه سنگلج و گپی با اسرافیل شیرچی در صفحه پایانی آمده است.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ادامه تولید مجموعه "غیرمحرمانه"، مطلبی درباره برنامه "چراغ خاموش"، فیلم جدید سروش صحت در مقام کارگردان، استقبال کودکان از همایش انتخاب داوران جشنواره کودک. گفتگو با حسن محمدیان مدیر رادیو گفتگو در صفحه گفتگو، گفتگو با دبیر کمیته علمی جشنواره رادیو در صفحه رادیو و تلویزیون و ساخت یک مجموعه انیمیشن علمی برای کودکان و یادداشتی درباره برنامه "مثلث شیشه‌ای" در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به بهار در آثار نقاشی و مطلبی به بهانه درگذشت رابرت روشنبرگ پاپ آرتیست آمریکایی. نگاهی به فیلم‌های بخش جنبی جشنواره کن و نگاهی به بخش دوهفته کارگردانان در صفحه سینما، گفتگو با کمال تبریزی درباره "شهریار" در صفحه تلویزیون و آغاز جشنواره فیلم کوتاه جم از امروز، برنامه جدید اکران سینماها، برگزاری همایش روز ملی مقاومت و اخبار کوتاه از مدیری، هاپکینز، وندرس و میرعباسی در صفحه ادب و هنر آمده است.

"ایران"‌ در صفحه پایانی می‌پردازد به خبرها از جشنواره فیلم کودک همدان، اکران تازه سینماهای تهران، حرف‌های وزیر ارشاد در دیدار با اعضاء کمیته برگزاری جشنواره جم، بزرگداشت خیام در آنکارا، گزارش‌ها از جشنواره فیلم کن، برگزاری جشنواره سینما حقیقت، آغاز نهمین جشنواره بین‌المللی رادیو و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به ضرورت حمایت از صدابردار سینمای ایران، استقبال از فیلم‌های حادثه‌ای در جشنواره کن، گپی با اسرافیل شیرچی، درباره استعفاهای کانون کارگردانان خانه تئاتر، گزارشی از کمپ فیلم کوتاه آلاشت، همایش پژوهشی تئاتر مقاومت، کارگاههای شهر کتاب و چند خبر کوتاه.

"اعتماد" در صفحه موسیقی می‌پردازد به مطلبی درباره کارمینا بورانا و اجرای آن توسط گروه کر نوری، بخش پایانی گفتگو با ایران درودی و اخبار کوتاه موسیقی. گفتگو با بیژن نعمتی شریف مجسمه‌ساز و اخبار کوتاه در صفحه تجسمی و کاهش فروش اکران تابستانی جهان، گزارش‌ها از ششمین روز جشنواره فیلم کن، نمایش فیلم "خاک آشنا" در بازار کن، اکران فیلم "زن‌ها فرشته‌اند" از چهارشنبه، یادداشتی از امین‌الله رشیدی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می‌پردازد به گفتگو با بابک اطمینانی هنرمند نقاش و اخبار کوتاه. اقتباس سینمایی از رمان "کیمیاگر" پائولو کوئیلو، آخرین خبرها از جشنواره فیلم کن، درباره ادبیات جنگ، جایزه کشورهای مشترک‌المنافع برای "کتاب سیاهپوستان" و فعالیت جدید کاوه میرعباسی در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه سینما تئاتر می‌پردازد به مطلبی درباره دستمزد 70 میلیونی یک بازیگر سینما، نگاهی به نمایش "کادانس" و اخبار کوتاه. حضور کمرنگ سینماگران ایرانی در جشنواره کن، جهانی شدن روز ملاقات شمس و مولانا، افتتاح جشنواره فیلم جم از امروز، انتقال آرامگاه ملاصدرا به شیراز و گشایش مرکز صدراشناسی، آغاز نهمین جشنواره رادیو و حضور "آواز گنجشک‌ها" در بخش مسابقه جشنواره سینماسیتی در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به چند نکته در حاشیه "ماجراهای نارنیا"، گفتگو با اندرو آدامسن درباره "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"، دو نگاه به این فیلم و "نارنیا" از زبان بن بارنز بازیگر نقش شاهزاده کاسپین. گزارش فروش سینماهای جهان در هفته گذشته، همکاری هرتسوگ و لینچ، حضور 10 نفر از مدیران سینمایی در جشنواره کن و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.