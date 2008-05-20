مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش :

آیت الله هاشمی رفسنجانی: عده ای برای کسب شهرت، با دانشگاه آزاد اسلامی مخالفت می کنند

لاریجانی: مخالف استیضاح احمدی نژاد هستم

پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان طی دو هفته آینده

اعتماد :

آمادگی دوباره آمریکا برای گفت و گو با ایران

مقاومت وزیر کشور چندان نپایید و روز وداع فرا رسید، پور محمدی ناگفته ها را باز هم نگفت

در پی مصاحبه تند علیه فدراسیون فوتبال اتفاق افتاد؛ اخراج علی کریمی از تیم ملی

اعتماد ملی :

مصطفی پور محمدی در مراسم تودیع: به اراده خودم از وزارت کشور نمی روم

کروبی: مواضع گذشته مدعیان امروز خط امام را بررسی کنید

الهام: تغییر من هم ممکن است

ایران :

وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد: صف 60 هزار میلیاردی طرح ها در بانک ها

6 میلیون ایرانی دفترچه بیمه درمان ندارند

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: پیش بینی کاهش 2 درصدی نرخ تورم

ابرار:

|هاشمی رفسنجانی: دانشگاه آزاد همیشه مزاحمان و حسودانی داشته است

خوش چهره: کانون های قدرت و ثروت پشت سر برخی از جریانات یا نمایندگان می ایستند

وزیر خارجه انگلیس جانشین سولانا می شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران: آب جیره بندی نمی شود

ابتکار:

پور محمدی: کشور را کارشناسی اداره نمی کنیم

آخرین جلسه مجلس هفتم یکشنبه هفته آینده



اسرار:

اظهار نظر 3 مدیر عامل بانکی در خصوص نرخ جدید سود

اسرار بررسی می کند؛ چرایی استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس هفتم

مدیر عامل شرکت مترو؛ گسترش حمل و نقل عمومی یک مرد سیاسی می خواهد

پول :

معاون اقتصادی بانک مرکزی: 80 درصد تورم کشور ناشی از نقدینگی است

عرضه گازوئیل از فردا فقط با کارت

وزیر کشور هم از کابینه رفت، پور محمدی: رئیس جمهور بهتر می داند که چرا بر کنار شدم

تفاهم :

حقوق کارمندان بدون افزایش

ذخایر نفت کنونی ایران 500 میلیارد بشکه



تهران امروز :

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت: فعلا وزیری برکنار نمی شود

پور محمدی در مراسم تودیع: کشور را کارشناسی اداره نمی کنیم

حقوق کارکنان دولت باید 18 درصد افزایش یابد؛ تاخیر در ابلاغ افزایش حقوق کارمندان

جام جم :

وزیر بازرگانی چهارشنبه استیضاح می شود

بانک مرکزی بر سر دو راهی

پور محمدی: در آمدن و رفتنم نقشی نداشتم

جوان :

به دلیل تاخیر دو ماهه دولت در ابلاغ افزایش حقوق، کارمندان همچنان حقوق 86 را می گیرند

دو میلیون نفر برای تمتع ثبت نام کردند، آخرین ثبت نامی های حج قرن آینده اعزام می شوند

نتایج کنکور کارشناسی ارشد امروز روی سایت سنجش

درخواست قطر از ایران برای کمک به مذاکرات لبنان

جمهوری اسلامی :

افشای تحرکات پلکانی آمریکا برای اشغال دائمی عراق

آیت الله هاشمی رفسنجانی: ارزش های انقلاب باید به نسل های آینده منتقل شود

آغاز مذاکرات روسای جمهور ایران و اریتره در تهران

17 خرداد، زمان نام نویسی زائران حج تمتع در کاروان ها



خبر :

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افشا کرد: حضور قدرتمند مافیا در اقتصاد ایران

وزیر اطلاعات: افراد جدیدی درباره پرونده تروریستی شیراز دستگیر شدند

هشدار؛ احتمال سونامی در دریای عمان و خزر

حیات نو :

رئیس پلیس آگاهی هشدار داد: شرکت های کاغذی بستر کلاهبرداری

سخنگوی وزارت امور خارجه: بسته 1+5 را را بررسی می کنیم

فردا روز استیضاح میر کاظمی است، تلاش 6 معاون وزیر بازرگانی برای قانع کردن مجلس

وزیر نفت: سهمیه خاص بنزین برای تابستان نداریم

دنیای اقتصاد :

تعرفه واردات 47 قلم کالا همچنان بلاتکلیف است، تمدید انتظار برای تعرفه واردات

بسته خصوصی برای بازار مسکن در راه است



سیاست روز :

پور محمدی در مراسم تودیع، تزلزل در تصمیم گیری، سم مهلک برای کشور

تشکری هاشمی: نسل جدید اتوبوس های BRT وارد خطوط می شود

دکتر لاریجانی: شرایط به هیچ وجه ایجاب نمی کند به دنبال مچ گیری باشیم

سرمایه:

مرکز پژوهش های مجلس: رئیس جمهوری و دولت آمار نادرست می دهند

پور محمدی در مراسم تودیع: جسارت بدون تدبیر منافع مردم را به خطر می اندازد

قطبی می خواهد با کریم باقری برود، امپراتور ایرانی در راه فتح کره

صدای عدالت :

از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد: همسران مدیران پای ثابت مناقصه های یک دستگاه اجرایی

علی لاریجانی در حاشیه تودیع پور محمدی: پیگیر استیضاح احمدی نژاد نیستم

تاخیر 2 ماهه دولت در ابلاغ افزایش حقوق کارمندان



قدس:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: ایران همیشه برادر بزرگ منطقه بوده است

رئیس سازمان سنجش خبر داد: شناسایی 230 داوطلب مشکوک به تقلب در کنکور

خداحافظی رسانه ای ترین وزیر احمدی نژاد

کاروکارگر :

وزیر کار: بخش مسکن از دریافت تسهیلات بنگاه های زودبازده حذف شد

عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا: زمان درخواست تعلیق از ایران گذشته است، غرب فرصت مذاکره را از دست ندهد

وزیر تعاون: 14 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده اند

کارگزاران:

سخنگوی وزارت خارجه: ایران هیچ پیش شرطی برای گفت و گو با آمریکا نمی پذیرد

با حضور سران احزاب برگزار می شود: نشست تدوین استراتژی اصلاح طلبان

کیهان :

وزیر نفت: امسال اختصاص سهمیه بنزین تابستانی منتفی است

سخنگوی وزارت خارجه: سیاست آمریکا تغییر نکند بر سر عراق مذاکره نمی کنیم

در پی دعوت از اعراب برای مبارزه با حماس، اظهارات بوش خشم مردم فلسطین را برانگیخت

در جلسه صمیمانه تودیع و معارفه، پور محمدی جای خود را به هاشمی داد

همشهری :

واکنش بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی؛ چاره ای جز کاهش سود سپرده ها نیست

پور محمدی: تزلزل در تصمیم گیری، برای کشور سم مهلک است

وزیر نفت: بنزین ویژه تابستان نداریم

هدف و اقتصاد :

نمایندگان ویژه رئیس جمهور موافقت کردند؛ تغییر دستگاه اجرایی 3 طرح بزرگ اقتصادی

درباره گرانی ها، خوش چهره: فرافکنی نکنید

سفیر تهران در مسکو: روابط روسیه – ایران تحت تاثیر تصویب قطعنامه قرار نمی گیرد

همبستگی:

اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران

پروین: امیدوارم قطبی از پرسپولیس نرود

عرضه سیم کارت هدیه ایرانسل تا سوم خرداد ادامه می یابد

منتجب نیا: نمایندگان صدای مردم اند نه صدای دولت