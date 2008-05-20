20 درصد مددجویان کمیته امداد نور زنان بی سرپرست هستند

قربان نیکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: حمایت اصولی و همه جانبه از این افراد مددجو نیاز به برنامه ریزی منسجم دارد.

وی خاطرنشان کرد: 315 دانش آموز و 200 کودک نیز تحت پوشش این نهاد هستند و در حال حاضر دارای حامی مالی هستند.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری طرحهای خوبی برای تامین نیازمندیهای این قشر و تامین مسائل و مشکلات مددجویان در حال اجرا است.

به گفته نیکپور در حال حاضر 70 پرونده تسهیلات مسکن برای مددجویان این نهاد تکمیل و به نهادهای مربوط ارسال شد.

رئیس کمیته امداد نور ادامه داد: رفع مشکلات عمرانی و فرهنگی فراروی مددجویان از مهمترین برنامه های این نهاد است.

وی بیان داشت: پارسال مردم نوعدوست این منطقه دو میلیارد و 600 میلیون ریال در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی به مددجویان نور کمک کردند.

شهرستان 105 هزار نفری نور در غرب مازندران واقع است.