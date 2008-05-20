قرارداد خرید 300 مگاوات برق از نیروگاه های بادی نهایی شد

محمد احمدیان در گفتگو با مهر درخصوص ساخت نیروگاه های بادی در کشور گفت: وزارت نیرو برای تشویق سرمایه‌ گذاران برای تاسیس نیروگاه های بادی در کشور، علاوه بر اینکه تمامی آئین‌نامه‌ها را برای تسریع در کار این متقاضیان از جمله صدور مجوز، معرفی برای اخذ زمین وحل مسائل زیست محیطی و دریافت تسهیلات از بانکها را تسهیل کرده است بلکه برق تولیدی این نیروگاه ها را هم به‌ صورت تضمینی خریداری می ‌کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: در زمان حاضر حدود 300 ‬مگاوات قرارداد خرید برق نیروگاه های بادی نهایی شده و حدود 3هزار مگاوات هم تقاضای احداث نیروگاه بادی در کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش تلفات در شبکه‌ های برق گفت: شرکت توانیر برنامه ‌های مختلفی را برای کاهش هدررفت برق در شبکه‌ ها در دست اجرا دارد که خوشبختانه سال گذشته برای اولین بار شاهد کاهش 1 درصدی این هدر رفت بودیم.

احمدیان خاطرنشان کرد: در این راستا امسال نیز فعالیتهای خود را با کمک نهادهای غیردولتی با جدیت دنبال خواهیم کرد که یکی از این کارها کاهش شبکه‌ های فشار ضعیف و افزایش شبکه‌های فشار متوسط است که باعث بهبود ولتاژ درشبکه های توزیع برق خواهد شد.

