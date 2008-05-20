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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

اعتبارات مازاد درآمد نفت برای توسعه فضاهای آموزشی هزینه شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش نوشهر، خواستار تخصیص اعتبارات مازاد درآمد نفت برای توسعه فضاهای آموزشی شد.

اسفندیار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر اظهار داشت: این اعتبارات مازاد را دولت در اختیار فرمانداری ها قرار دهد که باید درصدی از آن به آموزش و پرورش داده شود.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش نیاز و اولویت اساسی هر منطقه بوده و بنابراین باید اعتبارات ویژه نیز به آن تخصیص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: واگذار نشدن اعتبار مازاد درآمد نفت به این نهاد در حالی است که شماری طرح نیمه کاره آموزشی در شهرستان نوشهر وجود دارد.

به گفته نظری، این نهاد سالانه برای اجرای برنامه های آموزش و پرورش به بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر ادامه داد: در صورت تخصیص این اعتبارات می توانیم وضعیت این نهاد را مطلوب کنیم.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر، حدود 18 هزار دانش آموز و 156 واحد آموزشی دارد.

کد مطلب 686350

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