آگاهی از فلسفه حجاب و عفاف برای جامعه ضروری است

دکتر لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عفاف و حجاب موضوعی است که انسان به ویژه خانمها مکلف به رعایت آن شده اند، اظهار داشت: با وجود ظاهر محدود حجاب، این مسئله، معنویت به دنبال دارد. چرا که معنویت سر آمد فضیلت، حرمت و توجه به ارزشهای انسانی و ذاتی است که تحت این پوشش و عفاف محفوظ می ماند.

وی با بیان اینکه حجاب در واقع حافظ کرامت زن است تصریح کرد: این موضوع افراد را به توانمندیها و لیاقتهای زنان ارجاع می دهد. زن با حجاب، گاهی اوقات در هوای گرم تابستان سختیهایی را تحمل می کند که عبادت لحظه به لحظه است یعنی عملکرد آنها را به عبادت تبدیل می کند.

افتخاری با تأکید بر اینکه برخی از مسئولیتهای اجتماعی به خانمها واگذار نشده، مانند هزینه تأمین زندگی، نفقه و دیگر موضوعات که به مرد واگذار شده است، یادآورشد: این به خاطر تخفیف به آنها و کاهش مسئولیتهای آنان است. بنابراین وظیفه عفاف و حفظ حرمتها در سطح جامعه بسیار زیاد است که به دو بخش تقسیم می شوند که آنچه که مربوط به زنان است، گسترده تر و بخشی هم برای مردان که جلوه ها و جنبه های مختلفی دارد .

وی در ادامه افزود: برنامه هایی برای این مسئله وجود دارد که تک تک افراد جامعه باید حکمت و فلسفه این مسئله را بشناسند و برای حفظ خود، جامعه و امنیت روانی مورد نیاز جامعه این مسئله را مورد توجه قرار دهند. بنابراین مسئولان دستگاههای مختلف فرهنگی بنابر شرح وظایف خود و یا افرادی که تأثیر گذاری بیشتری دارند به این موضوع توجه کنند.