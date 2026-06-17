استاندار کرمانشاه: موزه ورزش کرمانشاه ویترین افتخارات استان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در بازدید از موزه ورزش استان کرمانشاه، این مجموعه را ویترین افتخارات ورزش استان توصیف کرد و اظهار داشت: موزه ورزش کرمانشاه نماد تلاشها، موفقیتها و افتخارات ورزشکاران و پیشکسوتان این دیار است، اما تاکنون آنگونه که شایسته آن بوده به جامعه معرفی نشده است.
وی با اشاره به پیشینه درخشان کرمانشاه در عرصه ورزش قهرمانی افزود: ورزشکاران این استان در رقابتهای جهانی، آسیایی و المپیک افتخارات ارزشمندی را برای کشور و استان به ارمغان آوردهاند و حفظ و صیانت از این میراث ارزشمند، وظیفهای مهم برای همه مسئولان است.
استاندار کرمانشاه موزه ورزش را یادگار تلاش نسلهای مختلف ورزش استان دانست و تصریح کرد: برای ارتقای جایگاه این مجموعه باید سه اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد که نخستین آن معرفی گسترده موزه از طریق رسانهها و ظرفیت دستگاههای اجرایی است.
حبیبی ادامه داد: تسهیل بازدید عمومی، اصلاح ساعات فعالیت و ایجاد شرایط مناسب برای حضور گردشگران و علاقهمندان ورزش، دومین مطالبه مهم برای پویایی بیشتر این مجموعه به شمار میرود تا موزه ورزش به یکی از مقاصد گردشگری استان تبدیل شود.
وی سومین ضرورت را تدوین شاخصهای تخصصی برای ثبت، جانمایی و نمایش افتخارات ورزشی عنوان کرد و گفت: لازم است با بهرهگیری از نظرات پیشکسوتان، ضوابط مشخصی برای نمایش مدالها و افتخارات ورزشکاران در این مجموعه تدوین شود.
استاندار کرمانشاه در همین راستا به مدیرکل ورزش و جوانان استان مأموریت داد تا با مشارکت صاحبنظران و پیشکسوتان ورزش، شاخصهای لازم را تهیه و برای توسعه و ارتقای موزه برنامهریزی کند.
حبیبی همچنین با تأکید بر جایگاه پیشکسوتان و بازنشستگان اظهار کرد: دستاوردهای امروز نتیجه تلاشهای نسلهای گذشته است و مدیران باید از تجربه و دانش این سرمایههای ارزشمند در مسیر توسعه استان استفاده کنند.
وی از برگزاری نشست آینده شورای عالی ورزش استان در محل موزه ورزش کرمانشاه خبر داد و افزود: حضور مدیران و مسئولان در این مجموعه میتواند زمینه آشنایی بیشتر با ظرفیتهای ورزش استان و بهرهگیری از دیدگاههای پیشکسوتان را فراهم کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از روند شکلگیری موزه ورزش استان گفت: این مجموعه در سال ۱۳۸۴ راهاندازی شد و بر اساس بررسیهای انجامشده، کرمانشاه نخستین استان کشور بوده که دارای موزه ورزش فعال است.
حمیدرضا عزتی خاطرنشان کرد: موزه ورزش کرمانشاه امروز به عنوان یکی از مراکز مهم نگهداری اسناد، مدالها و یادگارهای قهرمانان ورزشی استان شناخته میشود و ظرفیت بالایی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و گردشگری ورزشی دارد.
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