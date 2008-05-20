تیم بسکتبال صباباتری قهرمان جام نوزدهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های بسکتبال صباباتری و الریان قطر شب گذشته برای برگزاری دیدار نهایی نوزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا به مصاف هم رفتند.

مهران شاهین طبع با بکارگیری مهدی کامرانی، صمد نیک خواه بهرامی، گاف مونیکه، دژان تات و حامد حدادی در ترکیب اولیه صباباتری توانست کوارتر نخست را با نتیجه 16 بر15 به نفع تیمش به پایان برساند.

اما در کوارتر دوم این بازیکنان الریان قطر بودند که با در اختیار گرفتن توپ و میدان بر جریان بازی مسلط شدند و با وجود حضور پررنگ حامد حدادی و گاف مونیکه در زمین توانستند این کوارتر را با نتیجه 24 بر 13 تمام کنند تا برنده نیمه نخست مسابقه باشند.

البته در کوارتر سوم بسکتبالیست های صباباتری با سرعت بخشیدن به بازی وهمچنین به واسطه برتری روی حلقه توانستند با به دست آوردن نتیجه 32 بر 14 جریان بازی را به سود خود تغییر دهند.

اریک، جونز و یاسین سه بسکتبالیست برتر نماینده قطر بودند. تیم الریان با تکیه بر امتیاز گیری این سه بازیکن در کوارتر چهارم سعی به زنده نگه داشتن امیدهای خود برای قهرمانی داشت اما نتیجه به دست آمده در پایان این کوارتر قطری ها را تسلیم قدرت بسکتبال ایران و صباباتری کرد.

بازیکنان الریان تنها با یک اختلاف امتیاز (22 بر 21) کوارتر چهارم را به پایان رساندند که آن هم سودی به حالشان نداشت چرا که صباباتری در مجموع وقت قانونی مسابقه موفق به شکست 82 بر 75 حریف خود و تکرار عنوان قهرمانی در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا شد. تیم صباباتری سال گذشته نیز در تهران این عنوان را از آن خود کرده بود.

نتیجه 4 کوارتر دیدار تیم های صباباتری و الریان قطر به این شرح است: (16 بر 15)، (24 بر13)، (32 بر 14)، (22 بر 21).

درجریان این دیدارعلاوه بر گاف مونیکه که حضوری موثر در نیمه نخست مسابقه داشت، حامد حدادی و صمد نیک خواه بهرامی نیز همچون بازی نیمه نهایی یکی از بهترینهای میدان بودند اما در نهایت این دژان تات بود که به خاطر بازیگردانی خوب و کسب امتیازات زیاد به عنوان بهترین بازیکن میدان و صباباتری معرفی شد.

شب گذشته همچنین تیم های الوصل امارات و الریاضی لبنان دیدار مرحله رده بندی نوزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا را برگزار کردند.

در این دیدار نماینده امارات با برتری 87 بر 82 در رده سوم جدول رده بندی مسابقات قرار گرفت.