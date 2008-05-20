عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- محمد رعد رئیس هیئت حزب الله در نشست دوحه، موکول کردن بررسی قانون انتخابات به بعد از انتخاب رئیس جمهوری را مشروط به تشکیل یک دولت بی طرف دانست.

- حاییم رامون معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که کابینه این رژیم با وجود ممنوعیت دولتی با جنبش حماس مذاکره می کند.

- برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه طی روزهای چهارشنبه تا جمعه از کرانه باختری و فلسطین اشغالی دیدار خواهد کرد.

- نظامیان رژیم صهیونیستی یک شهروند فلسطینی را در نزدیکی نابلس در شمال کرانه باختری به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

- سازمان هیومن رایتس جامعه بین المللی را به عدم اتخاذ اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع خشونت در دارفور متهم کرد.

- ونزوئلا نقض حریم هوایی خود از سوی جنگنده های نظامی آمریکا را محکوم کرد.

- احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت : اعراب قادرند پیش نویس توافقنامه صلح فلسطینی-اسرائیل را امضا کنند اما یک تصمیم سیاسی از سوی اسرائیل در این زمینه وجود ندارد.

- دو تن از نظامیان ناتو در افغانستان کشته شدند.

- باراک اوباما نامزد سیاهپوست حزب دموکرات اظهار داشت که ایران به دلیل سیاستهای جرج بوش از سه سال پیش تاکنون قوی تر شده است.

- سناتور جان مک کین نامزد جمهوریخواهان آمریکا در رقابتهای ریاست جمهوری کشور از اظهارات باراک اوباما درباره ایران به شدت انتقاد کرد.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دیدگاهش درباره ایران هرگز تغییر نمی کند.

- آمریکا از تسریع روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی خبر داد.