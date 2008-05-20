  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

مدیرکل محیط زیست گیلان:

239 گونه پرنده در پارک ملی بوجاق تحت حمایت محیط زیست است

239 گونه پرنده در پارک ملی بوجاق تحت حمایت محیط زیست است

رشت - خبرگزاری مهر: کامران زلفی نژاد گفت: هم اکنون 239 گونه پرنده در پارک ملی بوجاق تحت حمایت محیط زیست استان گیلان است.

مدیرکل محیط زیست استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این پارک حدود سه هزار و 266 هکتار وسعت دارد و در سال 81 به عنوان پارک "ملی خشکی دریایی" به تصویب شورای عالی جهانی محیط زیست رسیده است و دارای اهمیت طبیعت گردی، اکولوژیکی و تنوع زیستی است.

مدیرکل محیط زیست گیلان همچنین با اعلام اینکه دو گونه از پرنده برای اولین بار در این پارک شناسایی شده است، بیان داشت: این دوگونه پرنده به نامهای "طرقه کوهی" با نام علمی monticila saxatitlis و "چکچک ابلق" با نام علمی oenanthe pleachnka از تیره توکائیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این پرندگان به طور معمول در زیستگاههای مناطق سنگلاخی، تپه ماهوری صخره ای با بوته های پراکنده زیست می کنند.

این مسئول در ادامه از حلقه گذاری پنج قطعه قوی گنگ در استان خبر داد و افزود:‌ پنج قطعه قوی گنگ با نام علمی EYGNUS OLAR، پس از تیمار، نگهداری و حلقه گذاری در تالاب بین المللی امیرکلایه رهاسازی شده است.

زلفی نژاد یادآور شد: حلقه گذاری با هدف تعیین مسیر مهاجرت، ضریب ماندگاری، سابقه بیومتری انجام می شود.

تالابهای بین المللی امیرکلایه و بندرانزلی و پارک ملی بوجاق و آب بندانهای استان گیلان زیستگاههای مناسبی در مسیر مهاجرت پرندگان هستند.

کد مطلب 686361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها