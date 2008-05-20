239 گونه پرنده در پارک ملی بوجاق تحت حمایت محیط زیست است

مدیرکل محیط زیست استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این پارک حدود سه هزار و 266 هکتار وسعت دارد و در سال 81 به عنوان پارک "ملی خشکی دریایی" به تصویب شورای عالی جهانی محیط زیست رسیده است و دارای اهمیت طبیعت گردی، اکولوژیکی و تنوع زیستی است.

مدیرکل محیط زیست گیلان همچنین با اعلام اینکه دو گونه از پرنده برای اولین بار در این پارک شناسایی شده است، بیان داشت: این دوگونه پرنده به نامهای "طرقه کوهی" با نام علمی monticila saxatitlis و "چکچک ابلق" با نام علمی oenanthe pleachnka از تیره توکائیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این پرندگان به طور معمول در زیستگاههای مناطق سنگلاخی، تپه ماهوری صخره ای با بوته های پراکنده زیست می کنند.

این مسئول در ادامه از حلقه گذاری پنج قطعه قوی گنگ در استان خبر داد و افزود:‌ پنج قطعه قوی گنگ با نام علمی EYGNUS OLAR، پس از تیمار، نگهداری و حلقه گذاری در تالاب بین المللی امیرکلایه رهاسازی شده است.

زلفی نژاد یادآور شد: حلقه گذاری با هدف تعیین مسیر مهاجرت، ضریب ماندگاری، سابقه بیومتری انجام می شود.

تالابهای بین المللی امیرکلایه و بندرانزلی و پارک ملی بوجاق و آب بندانهای استان گیلان زیستگاههای مناسبی در مسیر مهاجرت پرندگان هستند.