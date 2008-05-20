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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

احترام به زلزله زدگان چین؛

یک دقیقه سکوت در لیگ قهرمانان آسیا

یک دقیقه سکوت در لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم های فوتبال چانگچون یاتای چین و آدلاید استرالیا را به دلیل عزای عمومی سه روزه در چین به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، پیش از این قرار بود این مسابقه مانند دیگر بازیهای گروهی لیگ قهرمانان در روز چهارشنبه 21 می - اول خرداد برگزار شود که به دلیل  زلزله در چین و عزای عمومی مسابقه به یک روز دیرتر در روز پنجشنبه 22 می موکول شد.

همچنین AFC برای احترام به کشته شدگان در چین و میانمار قبل از شروع بازیهای چهارشنبه لیگ قهرمانان یک دقیقه سکوت در نظر خواهد گرفت.

در حالیکه طوفان نرگس نزدیک به 100 هزار قربانی در میانمار به جا گذاشته، زلزله چین جان حدود 33 هزار نفر را در ایالت سیچان چین گرفته است.

چانگچون که با 11 امتیاز در جای دوم جدول گروه E ایستاده است با دو امتیاز کمتر از آدلاید صدر نشین قرار دارد و هر دو تیم هنوز به صعود به یک چهارم امیدوار هستند. 

کد مطلب 686366

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