تیم ملی تکواندو عازم مسابقات بین المللی باکو می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی تکواندو آذربایجان از جمله تورنمنت های کلاس A جهانی است که روزهای چهارم و پنجم خردادماه در باکو برگزار خواهد شد و به دلیل آنکه تنها تورنمنتی است که در فاصله مناسبی از المپیک برگزار می شود اکثر تیم های قدرتمند اروپایی با نفرات اصلی خود به باکو سفر خواهند کرد.

تیم ملی تکواندو ایران هم با 8 تکواندوکار صبح پنجشنبه تهران را جهت حضور در این مسابقات ترک خواهد کرد. بهزاد خداداد در وزن دوم ، رضا نادریان در وزن سوم ، محمدباقری معتمد در وزن چهارم، علیرضا نصرآزادانی در وزن پنجم ، هادی ساعی و فرزاد عبدالهی در وزن ششم ، کوروش رجلی و یوسف کرمی در وزن هفتم نفرات اعزامی تیم ایران را تشکیل می دهند.

رضا مهماندوست به عنوان سرمربی ، مجید افلاکی به عنوان مربی و حسن ذوالقدر به عنوان سرپرست این تیم راه همراهی خواهند کرد.