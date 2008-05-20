اعتبار 190 میلیارد تومانی آزادراهها از محل صرفه جویی سوخت

محمدرضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: اعتبار190 میلیارد تومانی در شرایطی برای شرکت ساخت وتوسعه آزادراهها در نظر گرفته شده که انتشار اوراق مشارکت در سال جاری برای این شرکت منظور نشده است.

مجری ساخت و توسعه آزادراهها افزود: امسال از سهمیه وزارت راه و ترابری در انتشار اوراق مشارکت، برای ساخت آزادراهها سهمی در نظر گرفته نشده است و در صورت تخصیص اعتبار از محل صرفه جویی سوخت بخشی از بودجه های این شرکت تامین خواهد شد.

منتظری در خصوص ضرورت احداث آزادره اصفهان- شیراز باوجود احداث خط ریلی و بزرگراه، اظهار داشت: با توجه به الزام سرمایه گذاری بخش خصوصی برای شروع ساخت آزادراهها، اولویت احداث آزادراهها در صورت وجود یک سرمایه گذار خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد و برای احداث آزادراه اصفهان-شیراز سرمایه گذار خصوصی اظهار تمایل کرده بود.

وی ابراز داشت: احداث آزادراه اصفهان-شیراز دارای توجیه اقتصادی است، زیرا فاصله این دو شهر را 130 کیلومتر کوتاه می کند و از نظر افزایش ظرفیت حمل و نقل جاده ای و کاهش میزان مصرف سوخت دارای توجیه اقتصادی است.

مجری ساخت و توسعه آزادراههای کشور خاطر نشان کرد: احداث آزادراهها با الزام حضور سرمایه گذار خصوصی مواجه است و آزادراه سیرجان- بندرعباس با وجود ضروری بودن احداث آن، به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات با بخش خصوصی اجرایی نشده است.