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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اعتبار 190 میلیارد تومانی آزادراهها از محل صرفه جویی سوخت

اعتبار 190 میلیارد تومانی آزادراهها از محل صرفه جویی سوخت

مجری ساخت و توسعه آزادراههای کشور از اعتبار 190 میلیارد تومانی این شرکت از محل صرفه جویی سوخت در سال جاری خبر داد.

محمدرضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: اعتبار190 میلیارد تومانی در شرایطی برای شرکت ساخت وتوسعه آزادراهها در نظر گرفته شده که انتشار اوراق مشارکت در سال جاری برای این شرکت منظور نشده است.

مجری ساخت و توسعه آزادراهها افزود: امسال از سهمیه وزارت راه و ترابری در انتشار اوراق مشارکت، برای ساخت آزادراهها سهمی در نظر گرفته نشده است و در صورت تخصیص اعتبار از محل صرفه جویی سوخت بخشی از بودجه های این شرکت تامین خواهد شد.

منتظری در خصوص ضرورت احداث آزادره اصفهان- شیراز باوجود احداث خط ریلی و بزرگراه، اظهار داشت: با توجه به الزام سرمایه گذاری بخش خصوصی برای شروع ساخت آزادراهها، اولویت احداث آزادراهها در صورت وجود یک سرمایه گذار خصوصی  مورد بررسی قرار می گیرد و برای احداث آزادراه اصفهان-شیراز سرمایه گذار خصوصی اظهار تمایل کرده بود.

وی ابراز داشت: احداث آزادراه اصفهان-شیراز دارای توجیه اقتصادی است، زیرا فاصله این دو شهر را 130 کیلومتر کوتاه می کند و از نظر افزایش ظرفیت حمل و نقل جاده ای و کاهش میزان مصرف سوخت دارای توجیه اقتصادی است.

مجری ساخت و توسعه آزادراههای کشور خاطر نشان کرد: احداث آزادراهها با الزام حضور سرمایه گذار خصوصی مواجه است و  آزادراه سیرجان- بندرعباس با وجود ضروری بودن احداث آن، به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات با بخش خصوصی اجرایی نشده است. 

کد مطلب 686372

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