هدف اصلی سازمان ملل باید حمایت از منافع مردم افغانستان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کای ایدی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد درامور افغانستان بعد از ظهر دوشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار جلیلی با اشاره به تاریخ تحولات افغانستان و کمک های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف به این کشور، گفت: حل مشکلات افغانستان یک مسئله چند وجهی است و مهمترین راهکار برای حل مشکلات افغانستان این است که سازمان ملل و همه کشورهای درگیر در افغانستان، نگاه انسانی به مسائل افغانستان داشته باشند، همانگونه که ایران تا کنون با نگاه انسانی تحولات افغانستان را دنبال کرده است.

وی افزود: در دوره جدید افغانستان، جمهوری اسلامی ایران بهترین روابط را با دولت ومردم این کشور دارد و حتی در دوران جنگ تحمیلی که کشور با محدودیت مواجه بود پذیرای میلیون ها مهاجر افغانستان بود.

اگر ناتو به جای ارسال تانک به افغانستان، تراکتور به این کشور ارسال می کردند امروز افغانستان شاهد ثبات و امنیت بیشتری بود

جلیلی گفت: اگر ناتو به جای ارسال تانک به افغانستان، تراکتور به این کشور ارسال می کردند امروز افغانستان شاهد ثبات و امنیت بیشتری بود.وی تاکید کرد: افغانستان نیاز به تانک و سلاح ندارد بلکه نیاز به نگاه انسانی سازمان ملل و قدرت های خارجی به این کشور دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران ثبات و امنیت در افغانستان را ثبات و امنیت خود می داند و به همین جهت به تمام تعهداتی را که برای کمک به افغانستان داشته، عمل کرده است.وی تاکید کرد: ایران به همکاری های سازنده خود با نماینده سازمان ملل در افغانستان ادامه خواهد داد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

در این دیدار کای ایدی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز گزارشی از برنامه های خود در افغانستان را به اطلاع دبیر شورای عالی امنیت ملی رساند وازمواضع جمهوری اسلامی ایران برای تامین ثبات وامنیت دراین کشور تشکر کرد.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان گفت: سازمان ملل تلاش دارد با تقویت دولت افغانستان، بازسازی و اداره امور کشور را به مردم افغانستان واگذار کند.وی تاکید نمود: حل مشکلات افغانستان بدون کمک مردم این کشور و همکاری های منطقه ای امکانپذیر نیست.

کای ایدی تصریح کرد: مشکلات افغانستان دردرجه اول سیاسی است و سپس ریشه درمسائل اقتصادی و اجتماعی دارد و درچنین مواردی راه حل های نظامی پاسخگو نیست.

وی ضمن تشکر از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با نماینده سازمان ملل تشکر و قدردانی کرد و اطمینان داد برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان تلاش خواهد کرد.