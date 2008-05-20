50 کیلومتر خطوط انتقال گاز سراسری گیلان از نقاط بحرانی عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون عمرانی استانداری گیلان در جلسه "هم اندیشی مسئولان سیاسی، قضایی، انتظامی و عمرانی استان در خصوص رفع موانع و چالشهای حریم خطوط انتقال گاز" دررشت اظهار داشت: دو رشته خطوط انتقال گاز با مقیاس 30 و 40 اینچ از لوشان تا آستارا و از رشت به رامسر کشیده شده که 50 کیلومتر این خطوط در نقاط جمعیتی و تاسیسات اساسی استان قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه عبور لوله گاز از پهنه استان یک مزیت مهم است یادآور شد: چاره اندیشی در زمینه نقاط بحرانی حریم عبور خطوط لوله در استان بسیارضروری است.

علیزاده بیان داشت: در سفر هیئت دولت به استان گیلان این وضعیت مطرح و منجر به مصوبه مبنی بر ارتقاء کلاس لوله گاز شده است که با اجرای مصوبه این مشکل تا حدودی رفع خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: عبور خطوط لوله گاز در استان همواره در برنامه های توسعه به عنوان یک راهبرد مورد توجه بوده است زیرا انرژی گاز به رغم تامین گازخانگی، صنعتی و رفاه عمومی امکان سرمایه گذاری را در منطقه دو چندان می کند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز در این جلسه با اعلام اینکه رعایت حریم قانونی عبور خطوط انتقال گاز ضروری است، گفت: عمل به قانون ثمرات فروانی در جامعه دارد و باید به مقرارات و ضوابط توجه شود.

محمد جواد حشمتی بیان داشت: عدم توجه به قانون، تعامل ساختاری و بین بخشی در اجرایی برخی پروژه های ملی و استانی موجب خسارت فراوانی به دولت می شود.

وی همچنین ادامه داد: اجرای پروژه ها مستلزم یک فرایند ویژه است و قبل از اجرای پروژه توجیح، اطلاع رسانی در زمینه پیامدهای منفی ساخت و ساز و هر نوع کاربری در حریم پروژه هایی نظیر گازرسانی در جامعه ضروری است.